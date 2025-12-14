A demonstrálók sorra lesnek be az intézet kapujának a résén. Elterjedt ugyanis a hír, hogy a Büntetés-végrehajtás autói állnak az udvaron. „Nem úgy volt, hogy rendőröket küldenek? Mit keresnek itt a smasszerek?” ‐ teszi fel egyikük a kérdést. Az épületben néha felkapcsolódik egy villany, ilyenkor azonnal felbolydul a tömeg, de gyorsan el is oltják.
A következő élő közvetítés része A Szőlő utcai javítóintézetnél tüntettek Puzsér Róberték
Mit keres a büntetés-végrehatás a Szőlő utcában?
Szajki Bálint / 24.hu
