Mit keres a büntetés-végrehatás a Szőlő utcában?

A demonstrálók sorra lesnek be az intézet kapujának a résén. Elterjedt ugyanis a hír, hogy a Büntetés-végrehajtás autói állnak az udvaron. „Nem úgy volt, hogy rendőröket küldenek? Mit keresnek itt a smasszerek?” ‐ teszi fel egyikük a kérdést. Az épületben néha felkapcsolódik egy villany, ilyenkor azonnal felbolydul a tömeg, de gyorsan el is oltják.