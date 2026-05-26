Szívkirálynő, Voldemort csatlósa és Tim Burton múzsája egy személyben – 60 éves lett Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter kereken 60 éve, 1966. május 26-án született az angliai Islingtonban. Bár már önmagában a színésznő felmenői közt olyan figyelemreméltó alakok tűnnek fel, mint például Florence Nightingale, a modern betegellátás anyja, mégsem ezek a nevek lopják el a show-t, ha Helena Bonham Carterről van szó. Pályafutása alatt bebizonyította, hogy bármilyen karaktert képes megformálni az egészen a lágy, érzékeny karakterektől kezdve az olyan őrültekig, mint a Harry Potter életére törő Bellatrix Lestrange – ikonikus, kócos frizurájáról és karakteres arcáról pedig millió közül is felismernénk. Karrierje fontos momentumait galériában szedtük össze a kerek születésnap alkalmából.