puzsér róbertszőlő utcai javítóintézettüntetés
A következő élő közvetítés része A Szőlő utcai javítóintézetnél tüntettek Puzsér Róberték

Jámbor András: Úgy tűnik, valami átszakadt a Szőlő utcai üggyel

Szajki Bálint / 24.hu
admin Jankovics Márton
2025. 12. 14. 17:57
Szajki Bálint / 24.hu

A fogyatkozó tömegben szúrtuk ki a demonstálókkal beszélgető Jámbor András országgyűlési képviselőt, aki kérdésünkre azt mondta: úgy tűnik, valami átszakadt a Szőlő utcai üggyel, amelyben napról napra érkeznek új fejlemények. Úgy véli, a szakemberek elmondása alapján eddig is nyilvánvaló volt, hogy a gyermekvédelmi rendszer gyakorlatilag összeomlott és nem képes megvédeni a  rábízott gyerekeket. A cserben hagyás mértékét jelzi szerinte, hogy a rendszerváltás óta mintegy 250-300 ezer gyerek ment át ezen a rendszeren, ennek ellenére közülük szinte senki nem kötött ki bírói, országgyűlési képviselői, cégvezetői vagy más top foglalkozásokban. Ez bizonyítja szerinte, hogy a rendszer nem képes megnyitni a társadalmi mobilitás csatornát.

Szajki Bálint / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Bondi Beach: videón a tömegbe lövő gyilkosok, illetve egy férfi, aki rávetette magát egyikükre
A magyarok nagy részét hidegen hagyta a nemzeti konzultáció
Magyar Péter azt követelte, hogy Orbánék végre vállalják a felelősséget – Galéria a Tisza Párt tüntetéséről
Kajdi Csaba és Steiner Kristóf is reagáltak Fenyő Iván videójára, melyben utóbbi arról beszél, hogy a melegségnek két oka lehet
A Szőlő utcai javítóintézetnél tüntettek Puzsér Róberték
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik