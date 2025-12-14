Jámbor András: Úgy tűnik, valami átszakadt a Szőlő utcai üggyel

A fogyatkozó tömegben szúrtuk ki a demonstálókkal beszélgető Jámbor András országgyűlési képviselőt, aki kérdésünkre azt mondta: úgy tűnik, valami átszakadt a Szőlő utcai üggyel, amelyben napról napra érkeznek új fejlemények. Úgy véli, a szakemberek elmondása alapján eddig is nyilvánvaló volt, hogy a gyermekvédelmi rendszer gyakorlatilag összeomlott és nem képes megvédeni a rábízott gyerekeket. A cserben hagyás mértékét jelzi szerinte, hogy a rendszerváltás óta mintegy 250-300 ezer gyerek ment át ezen a rendszeren, ennek ellenére közülük szinte senki nem kötött ki bírói, országgyűlési képviselői, cégvezetői vagy más top foglalkozásokban. Ez bizonyítja szerinte, hogy a rendszer nem képes megnyitni a társadalmi mobilitás csatornát.