Magyar Péter nyílt levelet írt a köztársasági elnöknek

Magyar Péter nyílt levelet írt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek. A Facebook-oldalán közölt üzenetben meghívja a Tisza mára tervezett megmozdulására, majd a tegnap nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést hozza szóba:

„Bizonyára ön is értesült arról a 2021 óta eltitkolt dokumentumról, amelyből kiderült, hogy több ezer család nélkül felnövő gyermek van kitéve lelki és fizikai bántalmazásnak. Talán annak híre is eljutott a palotába, hogy a Belügyminisztérium elismerte, hogy az Orbán Viktorék által 2021 óta eltitkolt 47 oldalas jelentés valódi és hogy az abban szereplő több mint 3000 súlyos gyermekbántalmazásról pontos tudomása volt a kormánynak.”

Magyar azt írja, Orbán Viktor „hónapok óta azt hazudja, hogy a gyermekvédelem megfelelően működik, az állam a rábízott gyerekekkel tisztességesen bánik és megfelelő körülmények között, megfelelően felkészített emberek felügyelete mellett élnek”.

A Tisza Párt elnöke szerint a köztársasági elnöknek „csak ki kell sétálni a palotából az emberek közé”, így várják ma a Szent György térre, mert „itt a lehetőség az eddig elmulasztott megszólalásra! Itt a lehetőség a szerencsétlen sorsú gyermekek melletti kiállásra”.