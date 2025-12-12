gyermekvédelemlemondásmagyar péterorbán-kormány
Magyar Péter: Eljutott hozzám egy eltitkolt gyermekvédelmi jelentés, ami miatt az Orbán-kormánynak mennie kell

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ősze András
2025. 12. 12. 13:24
Varga Jennifer / 24.hu

A gyermekotthonokban tapasztalhatókról szóló, a kormány részére készült jelentés jutott el Magyar Péterhez. A Tisza Párt elnöke egy videót tett közzé a dokumentummal kapcsolatban, melyben azt állítja, hogy az Orbán-kormánynak négy éve részletes információi vannak az állami gyermekvédelmemben élőkkel szemben elkövetett rendszerszintű bántalmazásokról.

Magyar idézte az „eltitkolt” dokumentum egyik megállapítását, miszerint

a gyermekvédelmi gyámok 38 százalékának van legalább egy olyan gyermekről tudomása, aki szexuális bántalmazást szenvedett el a gyermekvédelmi szakellátás ideje alatt.

Magyar azt mondta, hogy még pénteken nyilvánosságra hozza az 50 oldalas jelentést, amelyet Orbánék 2021 óta elhallgattak. A Tisza Párt elnöke szerint „ez olyan bűn, ami miatt az Orbán-kormánynak mennie kell”.

Magyar korábban a Szőlő utcai ügyben előkerült videó kapcsán követelte a kormány lemondását, amelyben az látható, ahogy az intézet Juhász Péter Pált váltó megbízott főigazgatója, Kovács-Buna Károly kirángat a padból egy fiatalt, majd rátapos és belerúg.

A Tisza Párt szombatra tüntetést szervez, melynek során a Deák Ferenc tértől a Sándor-palotáig vonulnak, hogy követeljék a kormány lemondását.

