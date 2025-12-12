bűnügygarázdaságrongálásszeged
Szétverte a szegedi karácsonyi színpad díszleteit egy tinédzserekből álló banda, őket keresik

2025. 12. 12. 07:18
Szétverte a szegedi karácsonyi színpad díszleteit egy tinédzserekből álló banda. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a társaság azonosításához. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az eset december 7-én 01 óra 13 perc körül történt Szegeden, a Klauzál téren.

Egy nagyjából 15–18 év körüli fiatalokból álló társaság megrongálta egy karácsonyi színpad díszletét: a dekorációs elemeket ütötték, rugdosták és eldobálták.

A rendőrség kéri, hogy aki a fenti eseményt látta, esetleg felvételt készített róla, valamint érdemleges információval rendelkezik az esettel kapcsolatosan, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon személyesen (Szeged, Moszkvai krt. 12–18.) vagy a 06-62/562-400-as telefonszámon, valamint a 112-es központi segélyhívó számon.

