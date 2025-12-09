Szétverték a szegedi jótékonysági rendezvény dekorációját

Megrongálták a szegedi Rotary Advent dekorációját, a Klauzál téren felállított színpadra és a mellett álló faházra bronzvasárnap rá sem lehetett ismerni, írja a delmagyar.hu.

A lap cikke szerint a színpad két oldalán lévő girlandokról fejmagasságig letépkedték az üvegdíszeket, majd azokat szétdobálták. Vasárnap már csak az összetört díszek fogadták a jótékonysági szervezet kiérkező tagjait.

Elekes Zoltán, az Ingyen Energia Ház-Rotary Advent főszervezője, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club háznagya úgy fogalmazott, természetesen anyagi kár is keletkezett, de az eszmei kár azonban ennél sokkal nagyobb.

Tizenöt éve nem volt még példa hasonlóra. Nagyon szomorú, hogy egy jótékonysági rendezvény helyszínét rongálják meg

– fogalmazott.

A Klauzál téren egyébként több térfigyelő kamera is van, így a tettesek hamar kézre kerülhetnek majd.

A lap cikke szerint a Rotary Advent immár 15 éve szerves része a szegedi karácsonyi programsorozatnak. A Klauzál téren, a város karácsonyfájával szemben felállított színpadon minden évben rászoruló családok vesznek át ajándékot, az őket ajánló iskolák, óvodák gyerekcsoportjai pedig kedves karácsonyi műsort adnak. A szívmelengető rendezvényen idén 33 család ünnepét teszik szebbé – mindenki legalább 120 ezer forint értékű adományt kap. Mindez azt jelenti, hogy csak ebben az évben mintegy 4 millió forintnyi adományt osztanak ki támogatóik segítségével a szegedi rotarysták.

