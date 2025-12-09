Megszólaltak Pintér Sándorék a brutális Szőlő utcai videó után

Juhász Péter kedden közzétette azt a korábban készült biztonságikamera-felvételt, amelyen az látszik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet hétfőn lemondott megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly kirángatja az intézet egyik lakóját a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet.

A videó láttán Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy a kormány mondjon le, és arra utalt, hogy a hatóságoknak, így Pintér Sándor belügyminiszternek és a miniszterelnöknek is hónapok óta tudniuk kellett a felvételről, mostanáig mégsem történt semmi. A megbízott igazgató hétfőn azután mondott le, hogy a felvételekről megjelentek az első részletek. Kedden pedig hatósági razzia volt a Szőlő utcában, két embert őrizetbe vettek, egyet előállítottak.

A videó közzététele után megszólalt a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium is.

„A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt” – közölte a tárca. Ahogy azt Pintér Sándor korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években. „Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt” – írták.

A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.