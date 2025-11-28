Átjátszhatják az oroszok a Molnak a szerb olajcég tulajdonrészét, de felbukkant egy rivális is

A csütörtöki a kormányinfón Gulyás Gergely elmondta: a Mol tárgyalásokat folytat az orosz Gazprom többségi tulajdonában lévő szerb NIS olajvállalat felvásárlásáról. A Mol hivatalosan még nem erősítette meg a szóban forgó tárgyalásokat, a szerb sajtó viszont tényként kezeli azt – olvasható a portálon.

Mint megírtuk: Szerbia egyetlen finomítójával rendelkező cége, a NIS ellen október 8-án életbe léptek az amerikai szankciók az orosz tulajdonlás miatt. A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromneftnek az irányítása alatt van, A NIS-ben a Gazpromnyeft részesedése 56,1 százalék, ténylegesen a részvények 45%-át birtokolják. (A részvények 29%-át a szerb állam, 11%-át pedig egy orosz befektetői csoport birtokolja, korábban közvetlenül a Gazpromé volt ez a csomag.)

A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre, akkor egy-másfél hónapon belül le kell állítani a pancevói üzemet, a NIS egyetlen jelentős kőolajfinomítóját. Ennek nyomán Szerbia napokon belül kifogyhat a stratégiai olajkészletekből. A magyar kormány a szerbek segítségére sietett: decembertől hazánk két és félszer több kőolajat és kőolajterméket szállít majd Szerbiába, hogy ezzel hozzájáruljon az ország energiabiztonságának fenntartásához – jelentette be szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban.

A Mol lehetséges szerepvállalása a tulajdonosi struktúrában minden bizonnyal szóba kerül Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki, moszkvai találkozóján. A kérdés egyebek mellett az, hogy tiszta piaci viszonyok mellett mennyit érhet a NIS 56,1 százaléka, illetve az, hogy a sürgős eladási kényszer miatt olcsóbban megvehető-e a vállalat.

Az orosz fél hajlandó eladni a részesedését. Bő egy héttel ezelőtt azonban szerb sajtóértesülések szerint a Mol mellett az Arab Emirátusok állami tulajdonában lévő Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat (ADNOC) is bejelentkezett a NIS olajvállalat megvásárlására. A Danas szerb lap ugyanakkor azt írta, hogy a Mol rendelkezik a legjobb kilátásokkal a felvásárlásra.

A Mol pénzügyei lehetővé tennék a tranzakciót

Az economx kérdésére válaszul Pletser Tamás, az Erste gáz- és olajipari elemzője elmondta, hogy számításai szerint 1,41 milliárd dollár lehet az 56,1 százalékos NIS-részesedés értéke. A cég értékének megállapításához a tavalyi EBITDA-ból érdemes kiindulni, amelynek 4,5-szerese lehet a cégérték (EV). A 4,5-ös szorzó a feltörekvő piaci olaj- és gázcégek átlagos mutatója.

Ezekből 198,5 milliárd dinár (1 dollár = 101,3 dinár) EV következik, amely 29 milliárd dinár nettó adósságot is tartalmaz. A NIS teljes piaci kapitalizációja így közel 170 milliárd dinárra becsülhető, amelyből 95 milliárd az orosz tulajdonrész. De, mivel ez irányító részesedés, ezért indokolt ehhez 50 százalék prémiumot számolni. Mindezek alapján az 56,1 százalékos részvénycsomag 142,6 milliárd dinárt, vagyis 1,41 milliárd dollárt érhet.

Jelen árfolyamon ez 465 milliárd forint.

A harmadik negyedév végén a Mol szinte pontosan ennyi, 1,42 milliárd dollár készpénzzel vagy azzal egyenértékű pénzeszközzel rendelkezett.