Vidéki prókátor: Pedofilok és segítőik az Orbán-rendszer jelképei

A hatalom által hosszú ideig védett, sőt kitüntetett és kegyelemben részesített pedofilok és pedofilsegítők az Orbán-rendszer jelképeivé, emblematikus alakjaivá váltak.

Így reagált a kegyelmit botrányt kirobbantó ügyvéd a Vidéki prókátor nevű Facebook-oldalán arra, hogy korábban kitüntetést kapott az a Szőlő utcai javítóintézetben dolgozó nevelőnő, akinek egy egykori intézetis fiú vallomása szerint tudomása volt arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál megerőszakolja őt.

Az Orbán-rendszer egy erkölcsi trágyadomb, mely a fejétől bűzlik. Egy normális országban egy napig nem maradhatnának hivatalban azok a politikai vezetők, akiknek irányítása, felügyelete alatt ilyen szörnyűségek történhettek egy állami intézményben, s akik ezekért a tettekért politikai felelősséggel tartoznak. Azok pedig, akik mindezen rémtetteket a rájuk bízott, kiszolgáltatott gyerekekkel elkövették, azt érdemelnék, hogy éljék át ugyanazt, amit ezeknek a gyerekeknek miattuk hosszú időn keresztül át kellett élniük.

Utalva Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentésére (amely szerint nem volt kiskorú sértettje a javítóintézet Fidesz által kinevezett, kitüntetett és megjutalmazott volt igazgatójának, Juhász Péter Pálnak), hozzátette:

Álhírbotrány, ugye, Orbán Viktor? Ugye, Kocsis Máté? Ugye, Gulyás Gergely?

Az ügyvéd szerint Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció elnökének pedig hála és köszönet jár, amiért ezek a bűnök ismertté váltak, és így remény van arra, hogy az összes kitüntetett gazember elnyeri végül megérdemelt büntetését.

Elemzők a Szőlő utcáról

Hann Endre, a Medián ügyvezetője a csütörtöki Népszava-esten legfrissebb kutatásukról és a kis pártok helyzetéről azt mondta: támogatottságuk tovább csökkent. Azt meglepőnek tartaná, ha a Mi Hazánk nem jutna be a parlamentbe. Hann Endre szerint a Demokratikus Koalíció a Szőlő utcai gyermekbántalmazási ügy hullámán elérheti a bejutási küszöböt, de ezt nem tartja biztosnak.

Hann Endre úgy látja, hogy a baloldali értékek képviseletére jelenleg nem nagyon mutatkozik igény, aki baloldalinak gondolja magát, az is nyugodt szívvel szavazna a Tisza Pártra, amelynek elnöke csütörtökön annak ellenére nem tudott bejutni a Szőlő utcai javítóintézetbe, hogy EP-képviselőként elvileg minden közintézménybe szabad bejárása van. Magyar Péter azt ígérte: vissza fognak menni.

Van itt egy elemi felháborodás, de a kérdés az, ki csatornázza be a haragot és szabadítja fel a megfelelő időben.

Ezt már a Magyar Hangnak mondta a gyermekotthonokban kibukó újabb bűnügyekről Szentpéteri Nagy Richard. A politológus, alkotmányjogász szerint ezekben az ügyekben van politikailag értelmezhető potenciál, az indulati töltet, amibe a kormány bele is bukhat, de az sem lepné meg, ha a botrányok elülnének. Szerinte az ellenzéki pártok a kegyelmi botrány erejét sem tudták felmérni, csak később kaptak észbe. Szerinte a DK „Zsolti bácsizása” komoly hiba, mert a Szőlő utcai valódi bűncselekményeket egy szintre hozták a politikai pletykával.