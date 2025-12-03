Dobrev Klárának egy videóban a Szőlő utcai áldozat arról beszélt, hogyan erőszakolta meg Juhász Péter Pál

Dobrev Klára, a DK elnöke új interjút tett közzé a Facebookon a Szőlő utcai ügyről. Ezútta az egyik áldozattal interjúzott.

Én találkoztam először azzal az áldozattal, akiről a HVG ma reggel ügyészségi forrásokra hivatkozva írt. Én javasoltam neki, hogy amit nekem elmondott, azt mondja el az ügyészeknek is. Persze csak azután, hogy pszichológust és ügyvédet fogadtunk mellé, hogy megkapjon minden támogatást, ami egy ilyen küzdelemhez kell.

– írta a poszt mellé.

Az interjúban az áldozat elmondta, hogy egy év négy hónapot töltött a Szőlő utcában, 14-16 éves korában került be. Azt mondta, Juhász Péter Pál rendes embernek tűnt, jó benyomást keltett. Először a Covid alatt került be az intézetbe, ahol két hetet karanténban kellett töltenie. Arról beszélt, hogy már a kezdetekkor közeledett hozzá Juhász, de ekkor még nem tudta, mik történnek az intézetben. Juhász azt mondta neki, hogy húzza le a nadrágját, mert ő megvizsgálja az intim részeit, pedig ez nem is lett volna feladata.

Arról is beszélt, hogy nem tudta még akkoriban, mi helyes és mi nem, eleve az egészségügyi osztályon volt. Arról is beszélt, hogy korábban a nevelőszülei is szexuálisan bántalmazták, hatéves korában.

Mintha az apja lenne

Juhász Péter Pál is többször leült vele beszélgetni, úgy viselkedett vele, mintha az apja lenne. Először csak öleléseket kért tőle, de utána egyre jobban belement, kérte, hogy fogdossa őt ruhán keresztül. Később orális kielégítést is kért tőle. Utána pedig megtörtént a rendes szexuális kapcsolat is, az áldozat szerint Juhász erőszakolta meg őt. Ezek az egészségügyi részlegen, az autójában és az irodájában történtek.

Arról is beszélt, hogy miután bántalmazta Juhász Péter Pál, vagdosni kezdte magát. Elmondta, hogy Juhász irodájában volt egy saját szobája és egy fürdőszobája is, ahol franciaágy és szekrénysor is volt. Az autója, egy Lexus, hátul le volt sötétítve. A nevelőknek azt mondta, leviszi beszélgetni, vagy segíteni mosogatni, amire ők nem szóltak semmit.

Az áldozat arról is beszélt, hogy nem látta, hogy Juhász Péter Pál másokat is bántalmazott volna, de hallott ilyenről. Egymás között nem tudtak erről beszélgetni. Azt mondta, fél év után jelezte, hogy ezt ő nem akarja tovább, és szólt egy csoportvezető nevelőnek, aki lement az igazgatóhoz szólni, hogy egy gyerek panaszkodott. Ezután szerinte lecserélték az éjszakai rendészeket, akik két másik gyerekkel együtt aznap éjjel megverte őt. A videóban az áldozat neveket is mond, de ezeket kisípolták. Annyi kiderült, hogy az éjszakai rendészek nők voltak.

Juhász Péter Pál viselkedése viszont megváltozott. A szexuális közeledés abbamaradt, de már kedves sem volt hozzá.

Két későbbi alkalom

Arról is beszélt, hogy hiába volt panaszláda, az udvaron menetelniük kellett, ezért odalépni sem tudtak hozzá. Ha pedig beledobták volna, ki tudták volna szedni. Így nem szólhatott senkinek. Körülbelül négy hónapot volt még a Szőlő utcában, utána másik javítóintézetbe került.

Amikor később a Szőlő utcába ment vissza, ruhákat és ennivalót kért Juhász Péter Páltól, aki a párjával volt. Beszálltak az autójába és egy lakásba mentek, ahol azt kérték tőle, hogy a ruhákért cserébe maszturbáljon, miközben ők szexuális kapcsolatot létesítenek egymással. Két alkalommal találkoztak így, de a második alkalommal már csak ketten voltak. Ekkor a szobájában kellett szexelnie vele.

Ezután többször nem találkoztak, mert felvették egy munkahelyre. Azt mondta, azért fordult Juhászhoz, mert nem tudott máshoz fordulni. Juhász segített, de cserébe szexuális ellenszolgáltatást kért.

Elmondta, hogy mindent elmondott az ügyészségen is, miután megkeresték.