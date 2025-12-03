Magyar Péter: Orbán Viktorék azt hazudták az országnak, hogy nem volt kiskorú sértettje a Fidesz által kinevezett Szőlő utcai rémnek

„Akkor itt a vége az Orbán-kormánynak” – írta Magyar Péter, miután a HVG szerdán megírta, hogy a közelmúltban a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség több olyan tanút is kihallgatott, akik azt állították, hogy a Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója molesztálta, majd orális szexre vette rá őket, és egyikükkel közösült is. A feltételezett áldozatok ekkor még kiskorúak voltak.

Orbán Viktorék szeptemberben azt hazudták az országnak, hogy nem volt kiskorú sértettje a Fidesz által kinevezett, kitüntetett és megjutalmazott Szőlő utcai rémnek. Most pedig tanúvallomást tettek az elkövetéskor 14–15 éves fiúk, akiket minden elképzelhető módon bántalmazott szexuálisan az a Juhász Péter Pál, aki a hatóságok és a politikai elit hathatós támogatásával maradhatott egy évtizedig intézményvezető. Azt a gyereket pedig, aki segítséget kért a bántalmazások miatt, szervezett csoportokkal megverették egy állami intézményben

– írta a Tisza elnöke, hozzátéve, hogy „először Bicskén derült ki, hogy pedofil rémek tettek tönkre tucatnyi gyereket, most pedig a Szőlő utcai intézetben”. „Orbánék pedig cinikusan belehazudnak a magyarok szemébe”.

Felidézte, hogy a kormány korábbi, Szőlő utcáról szóló jelentésében azt állt, hogy az ügyben nem merült fel kiskorú sértett.

Aki nem tudja vagy nem akarja megvédeni a bántalmazástól a legelesettebb gyerekeket egy állami intézményben, sőt elhazudja az ellenük elkövetett bűnöket, annak mennie kell

– írta Magyar.

Ahogy arról korábban írtunk, több mint 100 millió forintot kereshettek a lányok futtatásával a gyanúsítottak, pénzmosással is gyanúsítják a volt igazgatót. Juhász a panaszládához is hozzáférhetett, amelybe az intézeti gyerekek panaszait várták.