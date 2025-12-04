időjárásködpára
Marad a párás, ködös idő

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 12. 04. 06:44
Varga Jennifer / 24.hu

Nagyrészt borult, párás, néhol tartósan ködös maradhat az idő, de főként a keleti, északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Délutántól az ország nyugati felére csapadékzóna érkezik, így dél felől egyre több helyen előfordulhat eső – helyenként a nyugati határvidéken nagyobb mennyiség is hullhat, a ködös részeken szitálás is lehet. A keleties szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 3 és 9 fok között alakul, de a naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket mérhetünk. A késő esti hőmérséklet 3 és 8 fok között várható – írja a kiderul.hu.

