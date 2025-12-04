dpkdigitális polgári körorbán balázsáder jános
Változott a program: mégsem Áder János beszél az Orbán-féle DPK „háborúellenes gyűlésén”

2025. 12. 04.
Bár csütörtök délután negyed 4-kor még azt közölte az Orbán Viktor által létrehozott Digitális Polgári Kör mozgalom, hogy a szombati kecskeméti „háborúellenes gyűlésen” a miniszterelnök mellett Áder János korábbi köztársasági elnök is beszédet mond, a program hamar megváltozott.

A negyed 7-kor újraküldött meghívóban ugyanis már Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerepel felszólalóként.

A változás okát nem közölték.

Orbán Balázs szerepeltetése beleillik abba a sorba, hogy a kormányfő mellett valamelyik kormánytag beszél a DPK-s rendezvényeken (Győrben Szijjártó Péter, Nyíregyházán Gulyás Gergely). Áder János de facto fideszes kampányeseményen nem szólalt fel azóta, hogy 2022-ben leköszönt az államfői posztról, bár a kötcsei pikniken Deutsch Tamás és Kövér László társaságában nosztalgiázott a Fidesz kezdeti éveiről és a korábbi polgári kormányok időszakáról.

