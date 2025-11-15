Szijjártó Brüsszelnek szentelte az egész beszédét

Nagy szükség van erre a mai találkozásra, amikor mindenfajta túlzások nélkül mondhatjuk, hogy a válságok korában élünk – mondta Szijjártó Péter a Fidesz győri „háborúellenes gyűlésén” a beszédében, miután elsorolta mennyi embernek hálás városban, így a volt polgármesternek, Dézsi Csaba Andrásnak is, aki „beléptette őt a Fideszbe”.

A külügyminiszter szerint „őrült ideológiák nyomása alatt is állunk”, és vannak, akik „olyan ideológiákat akarnak megkérdőjelezni, mint az anya nő, az apa férfi”. Szijjártó úgy véli, Brüsszel azt akarja, hogy ez még rosszabb legyen.

Szerinte szégyentelenül öntik a pénzt Ukrajnába, és „a fegyvereket is az európai emberek pénzéből veszik meg” Brüsszelben. Mit akar még Brüsszel közben, folytatta még hosszan, a válasz a külügyminiszter szerint többek közt az, hogy „migránsok lepjék el Európát”.

Ma nem csak mi gyűlünk össze Győrben, jönnek a brüsszeliták is

– utalt arra, hogy Magyar Péter délután szintén Győrben tart majd beszédet (bár ő nyilvános helyen, a Bécsi kapu téren).

Szijjártó ezt követően is maradt Brüsszelnél, és még azt is mondta, hogy „inkább kifizetünk napi egymillió eurót Brüsszelnek, de ide illegális migránsokat ne hozzon senki”. Majd elmondta, hogy Orbán Viktor megvéd minket minden rossztól, azt meg szerinte inkább ne akarja senki kipróbálni, ha nem ő lenne a miniszterelnök.