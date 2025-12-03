Újra lehet valós időben követni a vonatok késését

Új applikációt fejlesztett a MÁV, amellyel valós időben, térképen lehet követni a közlekedő járatokat és azt, hogy mennyi késést hoztak össze.

„A járműikon jobb felső sarkában látható piros pont egyértelműen mutatja, ha egy járat a késési biztosítással kompenzált, 20 perces késési határt meghaladja, így az utas jogosulttá válik a menetjegy 50%-ának visszatérítésére” – áll a közleményben.

Az állami vasúttársaság térképes útvonaltervező és járatinfó-szolgáltatása MÁVPlusz néven érhető el mobilis alkalmazásban és webes felületen is.

A MÁV idén júniusban lőtte le a Vonatinfó térképes vonatkövető rendszert, amely évek óta működött, és arra volt jó, hogy színkódos pöttyök révén könnyen követhetők voltak benne a vonatok késései, a pillanatnyi forgalmi helyzet bárki számára.