Újra lehet valós időben követni a vonatok késését

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 12. 03. 11:08
Adrián Zoltán / 24.hu

Új applikációt fejlesztett a MÁV, amellyel valós időben, térképen lehet követni a közlekedő járatokat és azt, hogy mennyi késést hoztak össze.

„A járműikon jobb felső sarkában látható piros pont egyértelműen mutatja, ha egy járat a késési biztosítással kompenzált, 20 perces késési határt meghaladja, így az utas jogosulttá válik a menetjegy 50%-ának visszatérítésére” – áll a közleményben.

Az állami vasúttársaság térképes útvonaltervező és járatinfó-szolgáltatása MÁVPlusz néven érhető el mobilis alkalmazásban és webes felületen is.

A MÁV idén júniusban lőtte le a Vonatinfó térképes vonatkövető rendszert, amely évek óta működött, és arra volt jó, hogy színkódos pöttyök révén könnyen követhetők voltak benne a vonatok késései, a pillanatnyi forgalmi helyzet bárki számára.

