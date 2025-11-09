Szőlő utca: Juhász Péter Pál hozzáférhetett az ügyészségi panaszládához, amelybe az intézeti gyerekek panaszait várták

A Szőlő utcai javítóintézetben élő gyerekeknek joguk volt ahhoz, hogy az ügyészséghez forduljanak, ha bántották őket, a gyakorlatban ez mégsem így működött – állítja Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, aki újabb videóinterjú-részletet közölt vasárnap az elmúlt hetekben indított kampánya részeként.

A videóban ezúttal egy állítólagos volt Szőlő utcai nevelő szólalt meg, kitakarva és enyhén eltorzított hanggal. Elmondása szerint ha valamelyik gyerek nem bízott a vezetésben, akkor megtehette, hogy levelet ír az ügyésznek. Az intézetben ebből a célból egy ügyészi panaszláda van elhelyezve. A falra szerelt, zárt postaládába bedobott leveleket elvileg csak az ügyész nézhette meg, de a gyakorlatban akár az intézet letartóztatott vezetője, Juhász Péter Pál is.

Erről keringtek pletykák, igen, hogy a Juhász Péter kiveszi ezeket a leveleket, illetve volt olyan nevelő, aki azt mondta, hogy neki ki is adták, hogy a gyerek ne írjon az ügyésznek, vagy ha ír is az ügyésznek, az hozzá kerüljön, ne pedig a ládába

– mondta el a videóinterjúban az anonimizált forrás.

Rónai Sándor, a DK alelnöke, aki az Országgyűlésben az idén átvette Gyurcsány Ferenc mandátumát annak lemondása után, a videóban azt állította, hogy a Szőlő utcai panaszláda úgy van elhelyezve, hogy nincs kameraholttér, vagyis nagyon könnyen nyomon követhető, hogy ki helyez el üzenetet a ládában. Ezt a névtelenségbe burkolódzó interjúalany azonban nem tudta megerősíteni. Ő ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Én úgy tudom, hogy ott van kamera, hogy most ez pont rálát-e a panaszládára, vagy nem, ezt nem tudom megmondani. Tehát nem tudom azt pontosan, hogy hol vannak a holtterek.

Az állítólagos egykori nevelő arról is beszélt, hogy nem találkozott ügyésszel a Szőlő utcában, és nem tud arról sem, hogy bármelyik panasz valaha is eljutott volna az ügyészhez.

Dobrev Klára az elmúlt hetekben olyan nevelőkkel és fiatalokkal beszélt, akik éveket töltöttek a Szőlő utcai javítóintézetben, köztük olyanokkal is, akiket bántalmazás ért. Korábban az intézet egyik dolgozója arról beszélt Dobrevnek, hogy orális szexre kényszerítették a gyerekeket, majd pedig arról, hogy a letartóztatásban levő volt igazgató, Juhász Péter Pál autóját sosem vizsgálták át, hiába volt zárt és kamerákkal felszerelt az intézet. Egy korábbi dolgozó arról is beszámolt, hogy börtönviselt rendész és részeges fizikai munkás is alkalmazásban állt a Szőlő utcai javítóintézetben.

Az emberkereskedelem és kényszermunka mellett a volt igazgatót immár különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is gyanúsítják.