Szőlő utcai javítóintézet: újabb tanúk vallottak arról, hogy orális szexre kényszerítette őket az igazgató, aki egyiküknek a nemi szervét már bekerülésekor meg akarta vizsgálni

A közelmúltban a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség több olyan tanút is kihallgatott, akik azt állították, hogy a csak Péter bácsiként emlegetett Juhász Péter Pál molesztálta, majd orális szexre vette rá őket a Szőlő utcai javítóintézetben, és egyikükkel közösült is, tudta meg a hvg.hu.

Tamás – akinek igazi nevét a beazonosíthatóság miatt nem közölte a lap – alig volt 15 éves, amikor bekerült a javítóintézetbe, ahol előzetes letartóztatását kellett töltenie. A hvg.hu lévő adatok alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek egész addigi életét ide-oda hányódva töltötte: már a születése után állami nevelésbe, majd egyik nevelőszülőtől a másikhoz került. Ezalatt – bár meglett volna rá a lehetőségük – az anyja és az apja sem élt a kapcsolattartás jogával. Viselkedési problémás gyerekként már tizenévesen a bűnözés felé sodródott, a Szőlő utcába csoportos rablásban való részvétel és lopások miatt került be.

Tamás szerint Juhász azt is tudhatta az aktájából, hogy hiába volt még csak alig 15 éves, addigra rendszeresen felnőttek által elkövetett szexuális visszaélések áldozatává vált. Tanúvallomása szerint az intézményvezető gyakorlatilag azonnal visszaélt a helyzetével: bekerülésekor Juhász maga akarta megvizsgálni a nemi szervét az egészségügyi részlegen, mialatt kettesben voltak. Ahogy fogalmazott: félt, és utólag esett csak le neki, hogy ez nem tartozhat a vezető feladatkörébe.

A cikk szerint az ügyészség által meghallgatott érintett tanúk 14 és 15 évesen kerültek be a javítóintézetbe, történetük több ponton is nagyon hasonló. Így azt is ugyanúgy írták le, hogy az első időkben az igazgató többször beszélgetett velük, nemcsak a csoportban, hanem négyszemközt is, mert, egyikük megfogalmazása szerint, „külön is elhívta” Péter bácsi. Tamás ezeket az alkalmakat úgy írta le, mint kifejezetten jó hangulatú beszélgetéseket, eleinte ezért még azt sem vette szexuális közeledésnek, hogy Juhász megölelte – úgy érezte, mintha „az apja lenne”.

Juhász azonban egy idő után már többet akart, Tamás úgy fogalmazott, hogy „szolgáltatást nyújtott” neki az ajándékaiért cserébe. Egy konkrét esetben állítólag márkás cipőt adott neki, kifejezetten a szexért, máskor Péter bácsi levitte magával a konyhára, ahol süteményt kapott. Az igazgató rendszeresen orális és anális szexre vette rá az irodájában, illetve az ahhoz kapcsolódó lakrészben.

Egy másik tanú azt állította, hogy ő ajándékokat nem kapott, viszont Juhász neki is ígért különféle dolgokat és előnyöket, ráadásul fenyegette is, nehogy beszámoljon bárkinek a molesztálásról.

A Tamás néven szereplő tanú egy ideig nem is szólt a vele történtekről senkinek, több hónap telt el, mikor az egyik gyermek nevelőjének elmondta, miket szokott vele csinálni az igazgató. Csakhogy ez szerinte azonnal vissza is juthatott Juhászhoz. A tanú a nyomozóknak azt mondta, hogy még ugyanazon a napon éjszaka két másik társa összeverte, ezért is gondolja, hogy bosszúból küldték rá őket, amiért „beszélt”.

A Központi Nyomozó Főügyészség a lap megkeresésére reagálva, „általánosságban” arról tájékoztatott:

a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult nyomozó csoport az ügy teljes körű, minden részletre kiterjedő feltárása érdekében továbbra is soron kívül jár el. A nyomozás azonban továbbra sem nyilvános része a büntetőeljárásnak, ezért valamennyi rendelkezésre álló bizonyíték értékelésére és a tervezett eljárási cselekmények megjelölésére jelenleg nincs lehetőség. A folyamatban lévő nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés és a bizonyítékok beszerzése folyamatosan zajlik.

Ahogy arról korábban írtunk, több mint 100 millió forintot kereshettek a lányok futtatásával a gyanúsítottak, pénzmosással is gyanúsítják a volt igazgatót. Juhász a panaszládához is hozzáférhetett, amelybe az intézeti gyerekek panaszait várták.