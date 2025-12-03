Jogos védelemre hivatkozik a kerepesi apa, aki elmetszette a lányát zaklató férfi nyakát – négy év börtönt kértek rá

Emberölés kísérlete miatt állítja bíróság elé a Pest Vármegyei Főügyészség azt az édesapát, aki elmetszette a lányát zaklató férfi nyakát a kerepesi HÉV-megállóban. A zaklatónak szeméremsértés és garázdaság miatt kell felelnie.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy az apára négy év börtönt és négy év közügyektől eltiltást, míg a lányt zaklató férfire 1 év fogházat kértek két évre felfüggesztve.

Hozzátette, az emberölés kísérletével vádolt apa jogos védelemre hivatkozott.

A vádirat szerint a lány HÉV-vel utazott tavaly februárban Kerepesre. Útközben egy ittas társaság egyik tagja megjegyzéseket tett rá és végigsimította a lány lábát, miközben a száját nyalta. A lány felháborodva közölte a férfival, hogy hagyja békén, mert rendőrt fog hívni. Vita alakult ki köztük, a férfi ütésre emelte a kezét, de a társai visszafogták.

A lány ezután telefonon felhívta az édesanyját, majd az édesapját, és elmesélte nekik a történteket. A szülők autóba ültek és a kerepesi HÉV-megállóhoz mentek. Amikor a lány és a három fős társaság leszállt a megállóban, a peronon már ott várta őket az apa, akinek a kérdésére a lány rámutatott a zaklatóra. Az apa kérdőre vonta a férfit, majd a nyakát átkarolva megpróbálta őt földre vinni, de a zaklató kibújt a szorításból és meglökte őt.

Az apa ekkor elővett egy sniccert és azzal a férfi nyakának bal oldalát mélyen, 20 centiméter hosszan elmetszette. A lány édesanyja azonnal értesítette a mentőket. A zaklató sérülése több hét alatt gyógyult, csak a véletlennek köszönhető, hogy a férfi nem halt meg.

A Pest Vármegyei Főügyészség az apát emberölés bűntettének kísérletével, míg a zaklató férfit szeméremsértés és garázdaság vétségével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

