Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. december 2., kedd
Friss hírek
- Karácsony a Karmelitánál: A város szabadsága mindannyiunk szabadsága.
- Lázár János: Gajdos Lászlónak már Horn Gyuláéknál ott volt a piros könyv a zsebében.
- Török Gábor: A Fidesz bele akarja gyömöszölni a Tiszát a baloldali keretbe, hogy ne tudjon többségbe kerülni.
- Még a választások előtt 6000 milliárdos uniós hitelt kaphatunk haderőfejlesztésre.
- Trump állítólag ultimátumot adott Madurónak. Szabadon távozhatott volna Venezuelából, ha azonnal lemond a hatalomról.
- III. Károly utolsó királyi kitüntetéseitől is megfosztotta öccsét, Andrást. Igyekeznek kitörölni a nevét mindenhonnan.
- Közzétették Trump MRI-vizsgálatának eredményeit. Így reagált a Fehér Ház az amerikai elnök egészségügyi állapotát érintő találgatásokra.
- 13 éves kislánynak küldhetett fotót a nemi szervéről egy debreceni tanár. A pedagógust elküldték az iskolából, a rendőrség nyomoz.
- Halálra gázolt egy középkorú férfit a HÉV a XIV. kerületben.
- Negyedik vonatgázolás egy nap alatt: elsodort a személyvonat egy embert Mátészalkán.
- Ez vár a magyar női kézisekre a vb-középdöntőben. Az első kettőben kell végeznie a csapatnak, hogy a negyeddöntőben folytathassa.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 6-os villamos kedd 23.50-tól kedd 4.00-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.
Mai időjárás:
- Erősen felhős, egyes részeken tartósan ködös idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.
- Késő este 0, +6 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Melinda
- Vivien
Deviza középárfolyam:
- EUR 380,5
- USD 327,37
- CHF 407,73
- GBP 433,21
+1
Kapcsolódó
Amikor a fordítás félrecsúszik: mit árul el Orbán moszkvai látogatása a diplomáciai tolmácsolás kihívásairól?
Mi történhetett a Putyin–Orbán találkozón, és miért lehet sorsdöntő egy félrefordítás? Két szakértő segít megérteni a háttérben húzódó kihívásokat.