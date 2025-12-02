reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2025. 12. 02. 07:02
GETTY IMAGES

2025. december 2., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • A 6-os villamos kedd 23.50-tól kedd 4.00-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.

 

Mai időjárás:

  • Erősen felhős, egyes részeken tartósan ködös idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.
  • Késő este 0, +6 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés. 

 

Névnap:

  • Melinda
  • Vivien

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 380,5
  • USD 327,37
  • CHF 407,73
  • GBP 433,21

 

+1

Kapcsolódó
Amikor a fordítás félrecsúszik: mit árul el Orbán moszkvai látogatása a diplomáciai tolmácsolás kihívásairól?
Mi történhetett a Putyin–Orbán találkozón, és miért lehet sorsdöntő egy félrefordítás? Két szakértő segít megérteni a háttérben húzódó kihívásokat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Komoly politikai tétje van annak, hogy a fitneszedzőből lett konteókirálynő látványosan hátat fordított Trumpnak
Pocsék első félidő után hengerelt, és ezzel csoportelső a női kéziválogatott a vébén
Kitereli a kormány a kamionokat a településekről
Karácsony a Fehér Házban: fotókon a fényárba borult elnöki rezidencia
Amikor a fordítás félrecsúszik: mit árul el Orbán moszkvai látogatása a diplomáciai tolmácsolás kihívásairól?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik