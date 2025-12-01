Lázár János: Gajdos Lászlónak már Horn Gyuláéknál ott volt a piros könyv a zsebében

Lázár János hétfőn Tiszavasváriban tartott Lázárinfót, ahol az ország egyik legjobb, sikeres állatkertjének nevezte a Nyíregyházi Állatparkot, majd beszélt arról is, hogy mit gondol az állatkert igazgatójáról, Gajdos Lászlóról, aki a Tisza Párt nyíregyházi képviselőjelöltjeként indul a 2026-os választáson.

A Telex cikke szerint Lázár azt mondta, hogy a Nyíregyházi Állatparkot harminc éve egy baloldali ember vezeti, aki a jobboldali városvezetéstől folyamatosan bizalmat kapott.

Ez jól mutatja, hogy nálunk a baloldaliak is tudnak karriert csinálni, és tudnak előrehaladni. Senki nem büntette azért, hogy tolta Gyurcsányéknak a szekerét, vagy éppenséggel már Horn Gyuláéknál ott volt a piros könyv a zsebében

– fogalmazott.

Ezután alkalmatlannak nevezte Gajdost a feladatra, majd hozzátette, nem szeretne beszállni abba a helyi vitába, hogy a Nyíregyházi Állatpark igazgatója jól teszi-e, hogy elindul a választáson. „Virágozzék ezer virág, mi meg majd legyőzzük” – jelentette ki.

Magyar Péter erre a Facebookon úgy reagált, „a MÁV-ot és a magyar közlekedést tönkretevő Lázár János ma alkalmatlan vezetőnek nevezte a háromszor Európa legjobbjának választott Nyíregyházi Állatkert igazgatóját.”

Ezenkívül azt is megtudhattuk a közpénzek drakulájától, a bukott batidai baktertől, hogy a Fidesz kegyet gyakorolt azzal, hogy eddig hagyta dolgozni Gajdos Lászlót. Sőt, szerinte Gajdos Horn Gyula és Gyurcsány szekerét tolta. Nyilván az utóbbi 15 évben. Lázár János nemcsak egy tolvaj, hanem abból is a legpofátlanabb fajta

– tette hozzá a Tisza Párt elnöke.