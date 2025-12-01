A Karmelitához vonulnak Karácsonyék

A közgyűlés az imént felszólította a kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat a fővárossal, valamint megerősítettek egy korábbi határozathozatalt, amely egy korábbi ÁSZ-jelentésre vonatkozott. Ez kimondta, hogy a főváros anyagi nehézségei részben a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedéséből, vagyis a kormányzati elvonásokból fakadnak.
Összességében tehát egy korábbi, elvi nyilatkozatot erősítettek meg ismét.
Az Állami Számvevőszék szerint a főváros anyagi nehézségei részben a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedéséből fakadnak, és a város likviditási nehézségei oly mértékben súlyosbodtak, hogy a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet, továbbá üdvözölték azt az Orbán Viktor által szignózott kormányhatározatot, amely leszögezi, hogy a kormány elkötelezett a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalan működése mellett. A közgyűlés nyitott ennek érdekében minden olyan megoldásra, amely nem jár államosítással.