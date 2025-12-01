csődhelyzetkarmelitakarácsony gergelytüntetés
Élő Belföld

A Karmelitához vonulnak Karácsonyék

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Papp Atilla
admin Adrián Zoltán
admin Kassai Zsigmond
2025. 12. 01. 19:00FRISSÍTVE: 2025. 12. 01. 19:34
Adrián Zoltán / 24.hu

Hétfőn Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli közgyűlést hirdetett a kelenföldi buszgarázsba, ami utána demonstrációra is várja a budapestieket a Clark Ádám térre. Innen felvonulnak a Karmelita elé, hogy a főpolgármester átnyújtsa a közgyűlés döntését, mely szerint a főváros nem tudja egyszerre fizetni az állami elvonásokat és biztosítani a budapesti közszolgáltatásokat.

A tüntetést a júniusi Pride-ra visszautalva Budapesti Büszkeség Menet 2-nek nevezték el.

19:25
Papp Atilla

Úton a várba

Karácsony vezényletével menetel a tömeg a várba. Mögötte egy nagy magyar zászlót kifeszítve követik, a zászló közepén a diák tüntetésekből ismerős körbe zárt felkiáltójel. A távolban hosszan elnyúlik a fáklyás sokaság.

19:24
Kassai Zsigmond

Karácsony: Budapestet nem lehet letérdepeltetni

Nagyjából negyed nyolckor érkezett meg Karácsony Gergely a Clark Ádám térre. A főpolgármester szabadkozott, hogy elhúzódott a Kelenföldi kocsiszínben tartott délutáni, rendkívüli közgyűlés, de sikerült döntést hozniuk arról, hogy – mint fogalmazott – „Budapestet nem lehet letérdepeltetni”.

Ennek a városnak a szabadságát nem hagyjuk feláldozni semmilyen politikai érdek oltárán

– mondta Karácsony, hangsúlyozva, hogy ezt az üzenetet viszik fel a Karmelitához.

Szerinte Budapest „azért kell, hogy szabad, európai és szolidáris város maradjon, hogy amikor majd felszabadul az egész ország az elnyomás alól, akkor legyen honnan visszatérnie ezekhez az értékekhez hazánkban”.

Adrián Zoltán / 24.hu Karácsony Gergely főpolgármester a Clark Ádám téren.
19:16
Papp Atilla

Megérkeztek a Clarkra

A főpolgármester fáklyás tömeg várja.

Karácsony elmondta, hogy elfogadták azt a döntést, hogy Budapestet nem lehet letérdepeltetni, a város szabadságát nem hagyják elveszni.

Ez nem az én harcom, a városunk harca, sőt, tulajdonképpen egész Magyarországé. Induljunk el, vár minket a Karmelita kolostor

– mondta Karácsony, majd célba vették a lépcsőket.

19:06
Kassai Zsigmond

Lezárásokra kell készülni az I. kerületben

Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani hétfő este az I. kerületben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). Ezek a tervezett intézkedések az alábbiak:

  • Éjfélig tilos megállni a Lánchíd utcai parkolóban és a Palota úton.
  • Este héttől nyolc óráig szakaszosan és időszakosan lezárják a Clark Ádám tér – Hunyadi János utca – Dísz tér – Szent György tér útvonalat.
19:04
Papp Atilla

Miről szavaztak ma?

A közgyűlés az imént felszólította a kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat a fővárossal, valamint megerősítettek egy korábbi határozathozatalt, amely egy korábbi ÁSZ-jelentésre vonatkozott. Ez kimondta, hogy a főváros anyagi nehézségei részben a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedéséből, vagyis a kormányzati elvonásokból fakadnak.

Összességében tehát egy korábbi, elvi nyilatkozatot erősítettek meg ismét.

Az Állami Számvevőszék szerint a főváros anyagi nehézségei részben a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedéséből fakadnak, és a város likviditási nehézségei oly mértékben súlyosbodtak, hogy a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet, továbbá üdvözölték azt az Orbán Viktor által szignózott kormányhatározatot, amely leszögezi, hogy a kormány elkötelezett a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalan működése mellett. A közgyűlés nyitott ennek érdekében minden olyan megoldásra, amely nem jár államosítással.

19:02
Papp Atilla

Karácsonyék villamossal mennek a tüntetésre

A Clark Ádám térre a 19-es villamossal tart a tüntetésre a buszgarázsban tartott rendkívüli közgyűlésről Karácsony Gergely főpolgármester, Kiss Ambrus főigazgató, valamint a Karácsony mögött álló frakciók több képviselője.

A nagyjából húsz perces út után a tervek szerint felvezeti a tömeget a Karmelitába, hogy átadják a közgyűlés mai döntését.

Friss

Népszerű

Összes
Tavasszal derült ki, hogy Kálloy Molnár Péter rákos beteg
Kálloy Molnár Péter pályája képekben
„Verekedni akart, mert nem tetszett neki, hogy viccelődök” – megszólalt a férfi, aki a Morrison’s-ban halálra vert egy fiatalt
Jön az ebadó egy hazai városban januártól, ennyi településen vezették be eddig
Orbán a háborúról, Kelet-Magyarország felzárkóztatásáról és a választás tétjéről – ez hangzott el a nyíregyházi DPK-gyűlésen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik