Ez vár a magyar női kézisekre a vb-középdöntőben

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott a román csapat ellen kezdi meg középdöntős szereplését szerdán Rotterdamban a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese – amely a csoportkörben Szenegált 26-17-re, Iránt 47-13-ra, míg Svájcot 32-25-re győzte le –, négy pontot visz magával a következő szakaszba, amely során pénteken a japánokkal találkozik, majd vasárnap az ugyancsak csoportgyőztesként érkező dánok ellen zárja a középdöntő küzdelmeit.
A negyeddöntőbe az első két helyezett jut, a magyar szövetség célkitűzése a legjobb hatba kerülés.
A magyar csapat középdöntős menetrendje:
december 3., szerda, 18.00, Rotterdam:
Magyarország – Románia
december 5., péntek, 18.00, Rotterdam:
Magyarország – Japán
december 7., vasárnap, 20.30, Rotterdam:
Magyarország – Dánia
A kezdési időpontok a tv-közvetítések miatt változhatnak még.
Az I. csoport állása:
1. Dánia 4 pont (75-50), 2. Magyarország 4 (58-42), 3. Románia 2 (62-66), 4. Svájc 2 (50-56), 5. Szenegál 0 (41-51), 6. Japán 0 (46-67)
II. csoport:
1. Németország 4 pont (63-45), 2. Spanyolország 2 (56-53), 3. Montenegró 2 (58-58), 4. Feröer-szigetek 2 (54-57), 5. Szerbia 2 (47-57), 6. Izland 0
IV. csoport:
1. Norvégia 4 pont (65-38), 2. Brazília (59-49), 3. Svédország 2 (58-54), 4. Angola 2 (53-54), 5. Csehország 0 (45-59), 6. Koreai Köztársaság 0 (42-68)