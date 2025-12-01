Ez vár a magyar női kézisekre a vb-középdöntőben

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott a román csapat ellen kezdi meg középdöntős szereplését szerdán Rotterdamban a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese – amely a csoportkörben Szenegált 26-17-re, Iránt 47-13-ra, míg Svájcot 32-25-re győzte le –, négy pontot visz magával a következő szakaszba, amely során pénteken a japánokkal találkozik, majd vasárnap az ugyancsak csoportgyőztesként érkező dánok ellen zárja a középdöntő küzdelmeit.

A negyeddöntőbe az első két helyezett jut, a magyar szövetség célkitűzése a legjobb hatba kerülés.