Még a választások előtt 6000 milliárdos uniós hitelt kaphatunk haderőfejlesztésre

Hegedüs Róbert / MTI
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b2) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke (b) az Országház elõtti Kossuth Lajos téren.
24.hu
2025. 12. 02. 06:50
Jövő év első negyedévében, azaz még az áprilisi parlamenti választások előtt érkezhet uniós pénz Magyarországra, mégpedig az uniós haderőfejlesztési hitel formájában – számolt be a Népszava, amely emlékeztetett arra, hogy beérkeztek a tervek az Európai Bizottsághoz, amelyek alapján a tagállamok összesen 150 milliárd euró értékben kaphatnak hitelt. Az előzetes számítások alapján pedig Magyarországé az egyik legnagyobb, 16,2 milliárd eurós, vagyis több, mint 6000 milliárdos keret.

Az, hogy Magyarország milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt, egyelőre nem nyilvános.

Az uniós hitelkeret célja az európai védelmi ipar és kapacitások fejlesztése, amely nem titkoltan az ukrán hadiipar támogatását segítené.

A Népszava emlékeztetett arra, hogy tavasszal az országgyűlés határozatot fogadott el a közös uniós hitel ellen, ennek ellenére később a kormány mégis belement, sőt, éppen mi igényeltük az egyik legnagyobb részt belőle.

