Nem hajlandó Orbánnal találkozni a lengyel elnök, amiért a miniszterelnök Putyinnál járt

Lemondta a találkozóját Orbán Viktorral a lengyel elnök, Karol Nawrocki arra hivatkozva, hogy Orbán pénteken Vlagyimir Putyinnál járt (az ottani tolmácsteljesítmény pedig elképesztően amatőr volt, amiről itt írtunk), vette észre az erről szóló X-posztot a 444. Ebben Marcin Przydacz arról ír:

Nawrocki mindig is amellett állt ki, hogy megtaláljuk a lezárását az Ukrajnában zajló háborúnak, amit Oroszország kezdeményezett. Orbán Viktor moszkvai látogatása, illetve annak körülményei miatt az elnök úgy döntött, magyarországi látogatását kizárólag a V4-ek esztergomi gyűlésére korlátozza.

Orbán Viktor nemrég beszélt Nawrockiról amiatt, mert Lengyelország sem járul hozzá a migrációs paktumhoz.