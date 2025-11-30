orbán viktorbudapestfizetésképtelenségkarácsony gergely
Karácsony Gergely dilettantizmusáról, lezüllesztett Budapestről írt Orbán Viktor

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2025. 11. 30. 14:25
Adrián Zoltán / 24.hu
A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök tagjainak küldött levelet.

Orbán Viktor úgy készül, hogy Budapesten lesz békecsúcs, bár a nyugat-európai háborús lobbi még túl erős. A washingtoni és a moszkvai tárgyalásai alapján úgy látja: minden nappal közelebb araszolunk a békéhez. A hvg.hu szerint a kormányfő saját világpolitikai erőfeszítéseinek méltatása mellett a Digitális Polgári Köröknek küldött hírlevelébenva hosszan ír a Tisza Pártnak tulajdonított, Magyar Péterék által többször cáfolt „megszorító csomagról”.

Orbán Viktor szerint a

Bokros-csomag kellemes teadélután volt

ehhez képest. Népnyúzó tervnek nevezi.

A kormányfő levelében azt állítja, hogy Karácsony Gergely főpolgármester

dilettantizmusával lezüllesztette a nemzet fővárosát,

majd biztosítja a DPK-tagjait, hogy ha Budapest fizetésképtelenné válik, akkor majd adnak pénzt. Karácsony Gergely vasárnap közösségi oldalán tette közzé az állami támogatások és elvonások egyenlegét 2018 és 2025 között.

