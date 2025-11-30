Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán közzétette az állami támogatások és elvonások egyenlegét 2018 és 2025 között. Azt írta: aki csak egy adatot akar megjegyezni a főváros pénzügyeit illetően, annak elég azt, hogy

ami Tarlósnak plusz 20 milliárd, az Karácsonynak mínusz 50.

Tarlós István főpolgármestersége idején ugyanis az Orbán-kormány adott pénzt Budapestnek, míg most a fővárosnak kellene finanszíroznia a kormányt, azon túl, hogy Karácsony Gergely szerint az ország legnagyobb és legjobb közösségi közlekedési rendszerét, és még megannyi fontos közszolgáltatást biztosítanak.

A kormány ahhoz ragaszkodik, hogy nekik fizessünk, mi ahhoz, hogy az embereket szolgáljuk.

A főpolgármester megismételte felhívását, utcára szólította hétfő estére támogatóit. Ezt Vitézy Dávid élesen bírálta. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője sem a közgyűlés rendkívüli ülésének összehívásával, sem Karácsony Gergely arra beterjesztett javaslatával nem ért egyet.