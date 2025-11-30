Magyar Péter Székesfehérváron szólította fel Cser-Palkovics Andrást, hogy írja alá a Gajdos Lászlóért indított petíciójukat

Vasárnap délután Székesfehérváron tartott gyűlést a Tisza Párt, egy nappal azután, hogy Magyar Péter Nyíregyházán bejelentette, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es választókerületében (ahol nem volt jelöltállítás) Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark 63 éves vezetője lesz a párt képviselőjelöltje 2026-ban.

Mint megírtuk, nem sokkal azután, hogy Gajdos László hivatalosan is Tisza-jelölt lett, a nyíregyházi Fidesz máris kiadott egy közleményt, amiben lemondásra szólították fel az állatpark éléről. Mondván, „méltatlan árulás”, hogy a Tisza színeiben köteleződött el, a hivatala betöltésére is méltatlanná vált, ezzel együtt pedig a szemére vetették, hogy amíg ő volt a vezető, a Nyíregyházi Állatpark „irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben”.

Magyar Péterék a Tisza oldalán azóta elindítottak egy petíciót Gajdos mellett, hangsúlyozva, hogy az állatparknak nem a Fidesz-kormány, hanem a magyar adófizetők adták a pénzt. A petícióra a vasárnapi székesfehérvári gyűlésen is felhívta a figyelmet, és külön megszólította Cser-Palkovics Andrást, a város fideszes polgármesterét is. Amint arról szintén beszámoltunk a héten, Magyar és Cser-Palkovics levelet váltottak a héten: a fideszes városvezető üzent Magyarnak, hogy a mai napon, advent első vasárnapján ünnepi gyertyagyújtás lesz a városban, kérte, hogy a Tisza a hatósághoz tett bejelentés és a közterület-használati engedély benyújtásakor ezt is vegye figyelembe. Magyar a válaszában emlékeztette Cser-Palkovicsot, hogy a Tisza székesfehérvári rendezvényei korábban is mindig békések voltak, majd megkérte a polgármestert, hogy advent ürügyén emlékeztesse Menczert Tamást és Fülöp Attilát is, hogy miről is szól az adventi időszak.

A fehérvári színpadon aztán újabb kérést intézett Cser-Palkovics felé:

Arra szólítom fel Székesfehérvár városának polgármesterét is, Cser-Palkovics Andrást is advent első vasárnapján, hogy az általa olyannyira hangoztatott emberséggel akkor most ő is tegye meg: írja alá ezt a petíciót és álljon ki Gajdos László mellett

– mondta Magyar, hozzátéve, ugyanerre kéri Nyíregyháza szintén fideszes polgármesterét, Kovács Ferencet is.

Már zajlik a minisztériumi casting

Magyar mellett színpadra állt Székesfehérváron Hegedűs Zsolt, a párt egészségügyi szakértője is, aki egyebek között elmondta, már nagyban tervezik a jövendőbeli Tisza-kormány egészségügyi minisztériumát.

Alakul már a minisztériumunk, már interjúkat végzünk a megfelelő államtitkárságokhoz és a megfelelő intézetek élére. A lehető legjobb országos tisztifőorvost fogjuk önöknek adni, nem Müller Cecília-féle nyunyókás mondókák lesznek

– jelentette ki Hegedűs, aki azt ígéri, olyan karakán szakembert ültetnek majd pozícióba, aki még neki, mint egészségügyi miniszterenek is ellent mer majd mondani, ha a helyzet úgy kívánja.