Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. május 20., szerda
Friss hírek
- Magyar Péter Krakkóban beszélt a magyar-lengyel kapcsolat helyrehozásáról és a V4-ek bővítéséről.
- Gaudi-Nagy Tamás elmondta, ki készítette K. Endre kegyelmi kérvényét, és hogy miért vállalta el az ügyét.
- Havasi Bertalan ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lesz.
- Pósfai: Mindenkire szükség van, aki tenni akar a hazájáért és nincs ellene felróható körülmény.
- A Revolut már küldi az áthelyezési leveleket a magyar ügyfeleknek, ezt válaszolják rá a hazai bankok.
- Scherer Péter nemrég adta utolsó interjúját: arról beszélt, felesége mennyire óvja őt.
- Feszült és kaotikus vita, még nincs elnökváltás a kerékpárszövetségnél.
- Végzetes kémbotrány: kizárta a szövetség a Southamptont a playoff döntőjéből.
- „A vőlegényem esténként gyakran sírva talál az ágyban” – élete tragédiáiról mesélt a női tenisz-világranglista vezetője.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Pályakarbantartás: Mezőtúr és Szarvas között pótlóbusz jár május 21-ig.
BKK
- A Kossuth Lajos tér M felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve, az Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–Honvéd utca útvonalon jár; nem érinti a Zichy Jenő utca és a Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út megállót.
Mai időjárás:
- Napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
- Késő estére 10 és 17 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Bernát
- Felícia
Deviza középárfolyam:
- EUR 360,67
- USD 310,28
- CHF 394,31
- GBP 415,56
Két nappal a választás előtt hárommilliárd forint támogatást ítéltek oda a Vári Attila vezette alapítványnak
A volt vízilabdázó, korábbi fideszes polgármesterjelölt több rendőrségi nyomozásban is érintett.