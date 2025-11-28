BKK: új, elektromos BYD buszok állnak forgalomba hétfőtől

December elsején új elektromos buszok állnak forgalomba Budapesten – adta hírül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A Szegeden gyárat építő, kínai BYD cég buszai közül egyelőre öt példány kerülhet forgalomba, mégpedig a 105-ös és a 210-es vonalakon.

A BKK megrendelésére és az ArrivaBus Kft. tulajdonában, valamint üzemeltetésében 2027-ig összesen 82 új – 58 szóló és 24 elektromos csuklós – teljesen elektromos autóbusszal újul meg a fővárosi buszflotta

– emeli ki a közlekedési vállalat.

Az új járműveket eredetileg 2026 tavaszától kezdték volna használni, ám a BKK és szolgáltatópartnere már idén novemberben próbajáratot indított a buszok tesztelésére, decembertől pedig már éles forgalomban is elkezdik a bevezetést.

„Ezek a buszok a dízel járművekével közel azonos napi futásteljesítményt képesek egyszeri feltöltés után biztosítani” – mondta Bodor Ádám, a BKK mobilitásfejlesztési vezérigazgató-helyettese. „A buszok nemcsak a környezetet kímélik, hanem az utazási élményt is magasabb szintre emelik, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Teljesen alacsonypadlósak, a dízel járművekhez képest még hatékonyabb klímarendszerrel bírnak, modern töltési és asszisztens rendszerekkel (például holttérfigyelő, kerékpáros- és gyalogosérzékelő, vezetői fáradtságfigyelő) felszereltek, továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelméért. Kialakításuknak köszönhetően tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak” – tette hozzá.