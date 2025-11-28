Megszólalt az aszódi tragédia ámokfutója, aki a balesetnél elmenekült

„Megbántam mindent, nem tudok mit mondani” – ezt vallotta a kamera előtt D. Sándor az RTL Híradója szerint. A férfit ma letartóztatásba helyezték.

Megírtuk: hétfőn 12 óra 55 perckor egy 63 éves helyi férfi közlekedett a kocsijával Aszódon. A Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as autóval, amely egy oszlopnak ütközött. Utóbbi egy oszlopnak csapódott, majd a vezetője kiszállt, és elfutott.

Rajta kívül még ketten tartózkodtak a járműben, akik súlyosan megsérültek, de a sofőr otthagyta őket, és nem győződött meg a másik kocsiban utazók állapotáról sem. A 63 éves férfi autója az ütközés következtében többször megpördült, majd az út melletti füves árokban állt meg. A sofőr súlyosan megsérült, utasa, egy 25 éves nő a helyszínen életét vesztette.

A tragikus balesetet okozó férfi elmenekült a helyszínről, ezért hajtóvadászatot indítottak ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint másnap délután Boldog egyik családi házában fogták el D. Sándort. A segítségnyújtás elmulasztásával is meggyanúsított férfi megtagadta a vallomást.

D. Sándor letartóztatását ma rendelte el bíróság. D. Sándor azt mondta, nem emlékezik a balesetre, de megbánta a történteket. Az RTL Híradójából kiderült: D. Sándor ellen számos büntetőügy van folyamatban, korábban már eltiltották a vezetéstől, noha nem rendelkezett jogosítvánnyal.