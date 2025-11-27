Megtagadta a vallomást az ámokfutó D. Sándor, aki egy 25 éves nő halálát okozta Aszódon – indítványozták a letartóztatását

Megtagadta a vallomást az ámokfutó D. Sándor, aki egy 25 éves nő halálát okozta Aszódon – tudta meg a 24.hu. A borzalmas cserbenhagyásos balesetben többen is súlyosan megsérültek.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a férfi nem tett panaszt a gyanúsítással szemben, de nem tett vallomást. Kérdésünkre elmondta még, hogy az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatást.

Hétfőn 12 óra 55 perckor egy 63 éves helyi férfi közlekedett a kocsijával Aszódon. A Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as autóval, amely egy oszlopnak ütközött. Utóbbi egy oszlopnak csapódott, majd a vezetője kiszállt, és elfutott.

Rajta kívül még ketten tartózkodtak a járműben, akik súlyosan megsérültek, de a sofőr otthagyta őket, és nem győződött meg a másik kocsiban utazók állapotáról sem. A 63 éves férfi autója az ütközés következtében többször megpördült, majd az út melletti füves árokban állt meg. A sofőr súlyosan megsérült, utasa, egy 25 éves nő a helyszínen életét vesztette.

A tragikus balesetet okozó férfi elmenekült a helyszínről, ezért hajtóvadászatot indítottak ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint másnap délután Boldog egyik családi házában fogták el D. Sándort. A segítségnyújtás elmulasztásával is meggyanúsított férfi megtagadta a vallomást.