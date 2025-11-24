Éheztették, elnyűtt, retkes ruhában járatták hat gyermeküket, ha rájuk szólt a pedagógus a koszos bugyi miatt, mosatlanul ráadták egy másik gyerekükre

Már az előkészítő ülésen jogerős ítéletet hozott az Esztergomi Járásbíróság annak a rendszeresen drogozó nagysápi párnak az ügyében, akik éheztették, koszos ruhában járatták, és rettenetesen elhanyagolták a hat gyermeküket. A férfi 2 év felfüggesztettet, a nő pedig 1 év 10 hónap felfüggesztett szabadságvesztést kapott. A szülőket tíz-tíz évre eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal foglalkozhatnának.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a párnak hat gyermeke született 2007. és 2020. év között, akiket közösen neveltek. Alkalmi munkákból, és családtámogatásból éltek. Rendszeresen fogyasztottak új-pszichoaktív anyagot, ezért még a legalapvetőbb dolgokat sem biztosították a gyermekeiknek. Arról nem beszélve, hogy a szer hatása alatt nem is tudtak megfelelően gondoskodni róluk.

A horrorszülők nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel az udvarukon, és a házban is általános volt a kosz és a rendetlenség, a téli időszakban pedig nem volt elegendő tüzelő. A gyerekeknek a higiéniája sem volt megfelelő: elnyűtt, retkes ruhákban járatták őket.

Előfordult az is, hogy a gyerekeken nem volt alsónemű, vagy az használt és koszos volt. Amikor emiatt szólt az anyának a pedagógus, akkor a nő másnap, mosatlanul ráadta egy másik gyermekére az alsóneműt. A szülők rá sem adták az adományba kapott ruhákat a gyermekeikre, azok úgy eltűntek, mintha nem is lettek volna. A rettenetesen elhanyagolt gyerekeket kiközösítették a társaik is. A gyerekek indulatosan kezelték a konfliktusokat, s verekedtek. A gyermekek csak az iskolában tudtak enni, otthon nem volt megfelelő minőségű és mennyiségű étel, ezért az ismerősökhöz jártak élelmet kérni, vagy gyümölcsöt, zöldséget loptak a környező kertekből.

A gyerekek még betegen is egyedül tartózkodtak otthon, felnőtt felügyelete nélkül. Nem jártak rendszeresen iskolába, házi feladataikat nem készítették el. A szülők az óvodával és iskolával sem tartották a kapcsolatot, utóbbival még az elérhetőségüket sem közölték. A kiskorú gyerekek késő este egyedül sétálgattak az utcán, míg a szüleik otthon számítógépeztek vagy filmet néztek. A férfi tavaly tavasszal kölcsönkérte egy ismerősétől a telefonját, számítógépét és táblagépét azzal, hogy filmet szeretnének nézni a gyerekekkel, s azokat másnap visszaviszi.

A férfi a kölcsönkért tárgyakat nem adta vissza az áldozatának, a telefont egy dorogi telefonboltban elpasszolta, a többi tárggyal pedig sajátjaként rendelkezett. A bűncselekmény elkövetési értéke 124 ezer forint, melyből a telefon lefoglalása útján 64 ezer megtérült. A férfi 2 évet, a hasonszőrű párja 1 év 10 hónap börtönt kapott, de a büntetésüket négy év próbaidőre felfüggesztették. Az ítélet jogerős.