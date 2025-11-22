Sándor Fegyir reagált a Tisza Párt ukrán befolyásolásáról szóló vádakra

A Szegedernek Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete a Holodomor áldozatainak emléknapján nyilatkozott. A Holodomor ukránul éhhalált jelent, így nevezik az 1932–33-as éhínséget, amit nem természeti katasztrófa, hanem a Sztálin vezette szovjet kormányzat okozott. Huszonegy ország hivatalosan népirtásnak ismeri el, közvetlen halálos áldozatainak száma 3 és 7,5 millió fő közé tehető.

„Ez egy kettős megemlékezés, mert nemcsak az ukránok elleni népirtásról, hanem a magyarokat érintő malenkij-robotról is megemlékezünk” – mondta Sándor Fegyir, hozzátéve: mindkettő több millió emberáldozatot követelt.

A vadállat neve Moszkva. És a vadállat még él. És csak az emlékezetünk tudja legyőzni.

Sándor Fegyir nem tartja megfelelő helyszínnek a magyar fővárost egy esetleges amerikai–orosz békecsúcshoz, mert az 1994-es Budapesti Memorandumot Oroszország megszegte, ezért nem lehet abban bízni, hogy egy következő megállapodást megtartana. Zelenszkij elnök pénteken arról beszélt: Ukrajna elvesztheti az Egyesült Államok támogatását, ha nem fogadja el a 28 pontos amerikai béketervet, ellenkező esetben viszont az ország méltósága, szuverenitása kerülhet veszélybe. A nagykövet úgy látja, a konfliktusra a megoldást csak Oroszország teljes visszavonulása jelenthetné.

Amíg létezik a birodalom, addig mindig a szomszédjaira fog támadni. Nem mi vagyunk az utolsók, ezt kivétel nélkül mindenkinek meg kell értenie.

Példának hozta ’56-ot és a prágai tavaszt is.

Szeretem a humort

– így reagált a kormány Tisza Párttal kapcsolatos narratívájára. Arra, hogy egyértelműen cáfolni tudja-e az ukrán befolyást az ellenzéki pártban, azt mondta,

bennünket a jószomszédi kapcsolatok érdekelnek. Sport, kultúra, testvérvárosok, kiállítások, a gyerekek egészsége, és nem a belpolitika.

A nagykövet néhány napja lapunknak azt mondta: a kormányzati lejáratókampányok dacára a magyarok döntő többsége mégis Ukrajna győzelmének örülne. Szerinte a népe egyebek mellett azért is harcol, hogy teljesítse Orbán Viktor vágyát az orosz szomszédság elkerüléséről.