Trump csütörtökig adott határidőt Zelenszkijnek

Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Erről Trump a Fox rádió The Brian Kilmeade Show című műsorában beszélt, amelyből az UNIAN hírügynökség idézett pénteken.

Sok határidőt szabtam már, de ha a dolgok jól haladnak, általában meghosszabbítjuk őket. De úgy gondoljuk, hogy a csütörtök megfelelő időpont

– mondta Trump. Az Egyesült Államokban ezen a napon ünneplik a hálaadás napját.

A műsorvezető megkérdezte az amerikai elnöktől, hogy Ukrajnának le kell-e mondania olyan területekről, amelyeket Oroszország még nem foglalt el, például az egész Donyec-medencéről. Trump erre azt válaszolta, hogy Kijev hamarosan még több területet fog elveszíteni.

Trump szerint az orosz elnök nem akar újabb háborút

Trump véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem törekszik újabb háborúra. Úgy vélekedett, hogy az oroszok nem jelentenek majd fenyegetést a balti államokra vagy más európai országokra.

Ők nem akarnak újabb háborút. Ők most a büntetést viselik

– vélekedett az amerikai elnök. Kijelentette azt is, hogy nem tervezi feloldani az orosz olajra kivetett szankciókat. Sőt, hozzátette, hogy a közeljövőben új, „nagyon erős” büntetőintézkedéseket tervez bevezetni Oroszország ellen.

A 28 pontból álló amerikai béketervről Trump azt mondta, hogy „az Egyesült Államokat csak az az egyetlen dolog érdekli, hogy véget érjen az öldöklés”.

Putyin végleges rendezés alapjáról beszélt

Vlagyimir Putyin államfő az orosz biztonsági tanács péntek esti tanácskozásán azt mondta: az amerikai elnök 28 pontos béketerve az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének alapjául szolgálhat, de annak tartalmát Oroszországgal nem vitatták meg.

Putyin szerint az Egyesült Államok javított az eredeti terven azután, hogy ő Alaszkában találkozott Trumppal. Mint mondta, az Egyesült Államok közvetlenül nem tárgyal javaslatáról Oroszországgal, mert Ukrajna ellenzi ezt.

Az orosz vezető hangoztatta, hogy az ukrán vezetés szövetségeseivel együtt illúziókba ringatja magát, arról álmodozik, hogy stratégiai vereséget tud mérni Oroszországra. Figyelmeztetett arra, hogy Kupjanszk város esete megismétlődhet, és az orosz hadsereg továbbra is azon lesz, hogy elérje céljait. Mindazonáltal ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország kész a békés rendezésre.