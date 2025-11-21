Péntek friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. november 21., péntek
Friss hírek
- Publicus: Novemberben ismét nőtt a Tisza előnye.
- Költségvetési pénzen vett cicamotorokat osztogatnak a fideszes képviselők országszerte.
- Rónai Egon halálos fenyegetéseket kap az Orbán-interjú miatt, az ATV feljelentést tesz.
- Megszűnik a Szabad Európa magyar kiadása, az oldal szombattól már nem frissül.
- A kormány ezúttal hét városnak ítélt meg pénzt. Gyöngyös kapja a legtöbbet, működőképessége megőrzésére.
- Zelenszkij kész együttműködni Donald Trumppal. Az ukrán elnök a napokban tárgyal az amerikai elnökkel az új béketervről.
- Tűz okozott pánikot az ENSZ-klímacsúcs brazíliai helyszínén. Nincsenek áldozatok, de sokkos állapotba került a meghívottak jelentős része.
- Kirúgták a Semmelweis Egyetem két vezető beosztású dolgozóját, Merkely Béla feljelentést tett ellenük.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.
BKK
- Az M2-es metró a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pénteken 21 órától a vasárnapi üzemzárásg nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal lehet utazni.
Mai időjárás:
- Országszerte többfelé havas esőre, havazásra van kilátás.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul.
- Késő este -2, +5 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Olivér
Deviza középárfolyam:
- EUR 382,29
- USD 331,62
- CHF 411,64
- GBP 433,76
