Péntek friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2025. 11. 21. 06:59
GETTY IMAGES

2025. november 21., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.

BKK

  • Az M2-es metró a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pénteken 21 órától a vasárnapi üzemzárásg nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal lehet utazni.

 

Mai időjárás:

  • Országszerte többfelé havas esőre, havazásra van kilátás.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul.
  • Késő este -2, +5 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Olivér

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 382,29
  • USD 331,62
  • CHF 411,64
  • GBP 433,76

 

Kapcsolódó
„Ez így nonszensz” – hónapokra bezárhatnak egy szórakozóhelyet, ha valakinél drogot találnak
„Egy vendég homlokára általában nincs odaírva, hogy drog van nálam, azt árulom az utcán, ide most csak beültem egy kávéra” – mondja a vendéglátók ipartestületének egyeztetést sürgető elnöke a friss kormányrendeletről.

Zelenszkij kész együttműködni Donald Trumppal
Költségvetési pénzen vett cicamotorokat osztogatnak a fideszes képviselők országszerte
A testőrök akadályozták meg, hogy megverjék a lengyel nagykövetet Szentpéterváron
Az EU csalás elleni hivatalához fordulnak a gondosórával terjesztett propaganda miatt
„Ez így nonszensz” – hónapokra bezárhatnak egy szórakozóhelyet, ha valakinél drogot találnak
