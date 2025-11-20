Költségvetési pénzen vett cicamotorokat osztogatnak a fideszes képviselők országszerte

Ipari mennyiségű műanyag gyerekmotorral kampányol országszerte a Fidesz.

A fideszes politikusok kezdetek osztogatási kampányba az elmúlt napokban, a képviselők járják a vidéki bölcsődéket, ahol helyi fideszesek fogadják őket.

A kampányról a 444.hu írt. A politikusok Facebook-bejegyzései szerint Zalától, Somogyon, Nógrádon át egészen a Hajdúságig, mindenhova eljutottak a kismotor.

Becsó Zsolt kormánypárti országgyűlési képviselő saját motorosztogatós képeihez többieknél részletesebb kísérő szöveget írt. Ebből derült ki, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium indított egy Családbarát Roadshow nevű akciót, amelynek keretében minden vidéki bölcsőde számára műanyag kismotorokat vettek.

A nyuszimotoros akció kormányzati felelőse Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, aki az osztogatós roadshow-hoz konferencia- és programsorozatot, az 5 évnél fiatalabb gyerekeknek és szüleiknek pedig családi programokat is leszervezett.

A lap megkérdezte az államtitkárságot, hogy a költségvetésből mennyi pénzt szántak a bölcsődéknek adott kismotorokra, illetve azt is, hogy miért a fideszes politikusok adják át őket. Válasz egyelőre nem érkezett.