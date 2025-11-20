Tűz okozott pánikot az ENSZ-klímacsúcs brazíliai helyszínén

Tűz ütött ki a brazíliai Belémben, az ENSZ-klímacsúcs, a COP30 helyszínén, az épületet kiürítették – írta a BBC.

Az ENSZ azt közölte, hogy a tüzet végül sikerült megfékezni, az épületben „korlátozott károk” keletkeztek.

A csúcs az utolsó óráiban járt, amikor a klímaváltozás elleni küzdelem következő lépéseiről igyekeztek megegyezni a résztvevők, de a tűzriadó megszakította a tárgyalásokat.

A lángok a falakra és a mennyezetre is felkúsztak, az emberek sikoltoztak

– mondta Harshita Umesh a BBC Newsnak, aki a tűz kitörésekor tartott előadást. „Aztán elfutottam, azt hiszem, megbotlottam és elestem.” – Umesh közölte, hogy a mentőszolgálat munkatársai azt mondták neki, hogy senkinek sincs égési sérülése, de az elsősegélynyújtók közül néhányan „mérgező füstöket” lélegeztek be.

Kimberly Humphrey sürgősségi orvosszakértő, aki jelenleg a COP orvosi központ betegeit segíti, azt mondta, hogy a sérültek között főként füstmérgezést szenvedett emberek vannak, de a résztvevők közül sokan sokkos állapotba kerültek.

Hatalmas pánik van, az emberek menekülnek, egy nagyon drámai percek voltak. Az ENSZ biztonsági őrei azt mondják nekünk, hogy menjünk el

– mondta Justin Rowlatt, a BBC klímavédelmi szerkesztője.

A tűz helyszínén volt Ürge-Vorsatz Diána klímakutató is, aki Facebookján jelezte, hogy épségben visszatért a szállodába, és a magyar delegáció többi tagja is jól van.