A kormány ezúttal hét városnak ítélt meg pénzt

A kormány az oktatási beruházások után az egészségügyiek, most pedig hét város támogatásáról határozott. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint
- Edelény kilátó és játszótér fejlesztésére 300 millió,
- Gyöngyös működőképessége megőrzésére egymilliárd,
- Kunszentmiklós működőképessége megőrzésére 161 millió,
- Ózd működőképessége megőrzésére 550 millió,
- Putnok működőképessége megőrzésére 670 millió,
- Sajószentpéter útfelújításra 300 millió,
- Vásárosnamény a sportcsarnok felújítására 600 millió
forintra számíthat.
Mindegyik esetben a 2026-os költségvetés terhére történik a kifizetés. A pénzt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek kell előteremtenie. Orbán Viktor döntése szerint Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter „a felmerülés ütemében” továbbítja az összeget még azoknál a városoknál is, amelyeknél a működőképességre hivatkoztak. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a térség parlamenti képviselője csütörtökön bejelentette, hogy Piliscsaba is kap 300 millió forintot útfelújításra, ám ez nem szerepel még a közlönyben.