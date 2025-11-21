A kormány ezúttal hét városnak ítélt meg pénzt

A kormány az oktatási beruházások után az egészségügyiek, most pedig hét város támogatásáról határozott. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint

Edelény kilátó és játszótér fejlesztésére 300 millió,

Gyöngyös működőképessége megőrzésére egymilliárd,

Kunszentmiklós működőképessége megőrzésére 161 millió,

Ózd működőképessége megőrzésére 550 millió,

Putnok működőképessége megőrzésére 670 millió,

Sajószentpéter útfelújításra 300 millió,

Vásárosnamény a sportcsarnok felújítására 600 millió

forintra számíthat.

Mindegyik esetben a 2026-os költségvetés terhére történik a kifizetés. A pénzt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek kell előteremtenie. Orbán Viktor döntése szerint Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter „a felmerülés ütemében” továbbítja az összeget még azoknál a városoknál is, amelyeknél a működőképességre hivatkoztak. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a térség parlamenti képviselője csütörtökön bejelentette, hogy Piliscsaba is kap 300 millió forintot útfelújításra, ám ez nem szerepel még a közlönyben.