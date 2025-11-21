menczer tamás
Belföld

A kormány ezúttal hét városnak ítélt meg pénzt

Szajki Bálint / 24.hu
Nagy Mártonnak kell a pénzt előteremtenie.
admin Farkas György
2025. 11. 21. 06:22
Szajki Bálint / 24.hu
Nagy Mártonnak kell a pénzt előteremtenie.
Gyöngyös kapja a legtöbbet, működőképessége megőrzésére.

A kormány az oktatási beruházások után az egészségügyiek, most pedig hét város támogatásáról határozott. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint

  • Edelény kilátó és játszótér fejlesztésére 300 millió,
  • Gyöngyös működőképessége megőrzésére egymilliárd,
  • Kunszentmiklós működőképessége megőrzésére 161 millió,
  • Ózd működőképessége megőrzésére 550 millió,
  • Putnok működőképessége megőrzésére 670 millió,
  • Sajószentpéter útfelújításra 300 millió,
  • Vásárosnamény a sportcsarnok felújítására 600 millió

forintra számíthat.

Mindegyik esetben a 2026-os költségvetés terhére történik a kifizetés. A pénzt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek kell előteremtenie. Orbán Viktor döntése szerint Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter „a felmerülés ütemében” továbbítja az összeget még azoknál a városoknál is, amelyeknél a működőképességre hivatkoztak. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a térség parlamenti képviselője csütörtökön bejelentette, hogy Piliscsaba is kap 300 millió forintot útfelújításra, ám ez nem szerepel még a közlönyben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Zelenszkij kész együttműködni Donald Trumppal
Költségvetési pénzen vett cicamotorokat osztogatnak a fideszes képviselők országszerte
A testőrök akadályozták meg, hogy megverjék a lengyel nagykövetet Szentpéterváron
Az EU csalás elleni hivatalához fordulnak a gondosórával terjesztett propaganda miatt
„Ez így nonszensz” – hónapokra bezárhatnak egy szórakozóhelyet, ha valakinél drogot találnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik