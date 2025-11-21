Kirúgták a Semmelweis Egyetem két vezető beosztású dolgozóját, Merkely Béla feljelentést tett ellenük

Csalás gyanújával indított nyomozást a rendőrség a Semmelweis Egyetemen, tudta meg a Telex.

Az egyetem közlése szerint Merkely Béla, az egyetem rektora tett feljelentést október 13-án, miután aznap azonnali hatályú felmondással megszüntette a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) két vezetőjének jogviszonyát, mivel a vezetői és korábban HÖK-vezetői tevékenységükkel kapcsolatban gazdasági visszaélés alapos gyanúja merült fel.

A folyamatban lévő eljárás részleteiről sem az egyetem, sem a rendőrség nem adott felvilágosítást, de a lap információi szerint az ügynek akár húsz érintettje is lehet, a rendőrség folyamatosan hallgatja meg őket tanúként.

A HSZI felmentett igazgatójának jogi képviselője, Mórotz Zsolt ügyvéd megkeresésünkre azt válaszolta, hogy ügyfele nem gyanúsított, büntetőeljárás jelenleg nincs folyamatban ellene. Mórotz Zsolt szerint ügyfele a korábbi pozícióiban csak szakmai irányítást végzett, nem volt kötelezettségvállaló, sem pénzügyi ellenjegyző. Ezért is mondta, hogy szerinte „nincs olyan gazdasági bűncselekmény, ami szóba jöhetne” ügyfele munkájával kapcsolatban. Elmondta, hogy ügyfele ellen jelenleg fegyelmi eljárás van folyamatban a Semmelweis Egyetemen. Az eljárás a jelenleg aktív hallgatói jogviszonyával kapcsolatban indult.

A HSZI felmentett igazgatója három éven át volt a HÖK elnöke, egykori orvostanhallgatók beszámolói szerint nagyon aktív szereplője volt az egyetemi közéletnek. A HSZI vele együtt kirúgott igazgatóhelyettese a HÖK-ben alelnök volt akkor, amikor ő volt az elnök.