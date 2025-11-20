Két nap múlva megszűnik a Szabad Európa magyar kiadása

Megszűnik a Szabad Európa magyar kiadása, ezt a lap vezetése csütörtökön délután közölte a munkatársakkal. Az oldal szombattól már nem frissül. A munkatársaknak az év végéig még él a munkaszerződése, de fel lesznek mentve a munkavégzés alól. A bezárás állítólag csak a magyar egységet érinti.

Csütörtök este a Szabad Európa magyar oldalán is közlemény jelent meg, abban azt írták, hogy RFE/RL magyar nyelvű kiadása november 21-én éjféltől megszűnik, mintegy öt évvel azután, hogy újraindították.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) utasítására a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) magyar szerkesztősége 2025. november 21-én befejezi működését. Az elmúlt években munkatársaink elhivatottan és az újságírás legjavát adva dolgoztak a magyar olvasók független és objektív tájékoztatásáért. Köszönjük a bizalmat, érdeklődést és támogatást, amit közönségünktől kaptunk

– szól a közlemény.

Az eddigi tartalmak továbbra is elérhetőek lesznek az oldalon.

A megszűnés közvetlen előzménye, hogy november elején, az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének, az USAGM-nek a vezérigazgatója, Kari Lake levélben tájékoztatta az amerikai képviselőket, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, azaz a Szabad Európa kiadványait, mert NATO-szövetségeseknél nem adnak pénzt ilyen célra. Lake nagy rajongója a magyar miniszterelnöknek, 2023-ba, amikor a budapesti CPAC-en részt vett, azt mondta, „Amerika példát vehetne Orbán Viktorról” – írta a Hvg.