Zelenszkij kész együttműködni Donald Trumppal

Volodimir Zelenszkij együttműködni az Egyesült Államokkal az orosz-ukrán háború lezárását célzó béketerven, és a következő napokban tárgyalni fog Donald Trump amerikai elnökkel – közölte az ukrán elnök.

Az ukrán elnöki hivatal közölte, hogy megkapta az amerikai béketervet, majd miután Zelenszkij Kijevben találkozott Daniel Driscoll amerikai védelmi államtitkárral, tudatta, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok együtt fognak dolgozni a terv egyes elemeinek kidolgozásán. Zelenszkij elnök a Telegram-csatornáján úgy fogalmazott:

Készen állunk a konstruktív, őszinte és gyors munkára.

Az ukrán elnöki hivatal részletekbe menően nem nyilatkozott a Donald Trump 28 pontból álló béketervének tartalmáról, tartalmáról, és azt nem is hozták nyilvánosságra, de azt közölték, hogy az ukrán elnök „felvázolta azokat az alapelveket, amelyek népünk számára fontosak”. A közlemény úgy fogalmazott:

A következő napokban Ukrajna elnöke arra számít, hogy megvitatja Trump elnökkel a fennálló diplomáciai lehetőségeket és a béke eléréséhez szükséges kulcsfontosságú pontokat.

Az európai országok ellenállnak az Egyesült Államok által támogatott tervnek, amely a források szerint azt követelné Kijevtől, hogy adjon fel több területet és részben fegyverezze le magát, olyan feltételeket, amelyeket Ukrajna szövetségesei régóta a kapitulációval egyenértékűnek tekintenek.

Jelenleg nem folynak konzultációk. Természetesen vannak kapcsolatok, de nincs olyan folyamat, amelyet konzultációnak lehetne nevezni

– mondta még szerdán az orosz fél részéről Dmitrij Peszkov arról, hogy hogy állnak az egyeztetések. a Kreml szóvivője közölte, Oroszországnak nincs mit hozzátennie ahhoz, amit Vlagyimir Putyin elnök az augusztus alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozón mondott. Hozzátette: bármilyen békemegállapodásnak a „konfliktus gyökerével” kell foglalkoznia.

Az Európai Unió Brüsszelben ülésező külügyminiszterei részletesen nem nyilatkoztak az amerikai tervről, de jelezték, hogy nem engednek a Kijevet büntető engedményekre vonatkozó követeléseket.

Az ukránok békét akarnak. Olyan igazságos békét, amely tiszteletben tartja mindenki szuverenitását, olyan tartós békét, amelyet nem kérdőjelezhet meg a jövőbeni agresszió

– mondta Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter, hozzátéve, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt.

