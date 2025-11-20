Borult idő lesz ma

Nyugat, délnyugat felől vastagszik a felhőtakaró, így nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de a déli, délkeleti országrészben szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőzet, arrafelé több órára a nap is kisüthet – írja a kiderül.hu. Este mindenütt záródik a felhőtakaró. A délnyugatról északkelet felé tartó csapadéktömbökből többfelé várható eső, zápor, estétől nyugaton halmazállapot-váltás kezdődhet. A déli, délkeleti, majd délutántól az északiasra forduló szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északnyugati, északi tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 1 és 7 fok közötti értékekre számíthatunk.