Borult idő lesz ma

Sopronyi Gyula / 24.hu
24.hu
2025. 11. 20. 06:15
Sopronyi Gyula / 24.hu

Nyugat, délnyugat felől vastagszik a felhőtakaró, így nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de a déli, délkeleti országrészben szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőzet, arrafelé több órára a nap is kisüthet – írja a kiderül.hu. Este mindenütt záródik a felhőtakaró. A délnyugatról északkelet felé tartó csapadéktömbökből többfelé várható eső, zápor, estétől nyugaton halmazállapot-váltás kezdődhet. A déli, délkeleti, majd délutántól az északiasra forduló szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északnyugati, északi tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 1 és 7 fok közötti értékekre számíthatunk.

