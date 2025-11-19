Négy év négy hónapot kapott a cserbenhagyó, aki halálra gázolt egy motorost, egy másikat pedig életveszélyesen megsebesített

Jogerősen 4 év és 4 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a Debreceni Törvényszék szerdán azt a férfit, aki halálos balesetet okozott a 4-es főút hajdú-bihari szakaszán. A bíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében, segítségnyújtás elmulasztás bűntettében és más bűncselekményben mondta ki bűnösnek a férfit

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője közleményében azt írta, hogy a közúti járművezetéstől jogerősen eltiltott férfi 2022 júniusában személygépkocsival közlekedett Püspökladány lakott területén kívül, a 4-es főúton, Debrecen felől Karcag irányába. A férfi a gépkocsiban egyedül tartózkodott, a járművel neki felróható okból áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol gépjárműve bal első része frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő motorkerékpárral.

Az ütközést követően a személygépkocsi kissé balra tartva tovább sodródott a bal oldali útpadka irányába, ahol jobb első részével nekiütközött az áldozat motorját követő, mögötte szabályosan közlekedő másik motorkerékpár elejének. Az ütközések következtében a vádlott járműve megpördült, majd megállt, a motorkerékpárok az út melletti árokba hajtva felborultak.

A balesetet követően az elkövető kiszállt a személygépkocsiból, és a helyszínről futva, ismeretlen helyre távozott anélkül, hogy segítséget nyújtott volna. A baleset következtében az egyik motoros a helyszínen életét vesztette, míg a másik nyolc napon túl gyógyuló, súlyos, életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett.