444: Latorcai Csaba arról levelezett helyettes államtitkárával, hogy főispáni értekezleten tárgyalnak majd egy be nem válogatott tiszás jelöltről

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2025. 11. 19. 07:15
Farkas Norbert / 24.hu

Egy a 444.hu birtokába került levelezésben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium két vezetője, Latorcai Csaba államtitkár és Galik Gábor helyettes államtitkár arról egyeztetett, hogy egy potenciális, de végül be nem válogatott tiszás jelöltjelöltről a főispáni értekezleten tárgyalnak majd.

A levelezés a lap szerint azt követően szivárgott ki, hogy Galik valószínűleg rossz címre küldte el az államtitkárnak szánt levelét. Galik kedd reggel fél hét előtt nem sokkal azt írta Latorcainak, hogy

jelölt jelölt nem lett , tegnap Kata említette, h a foispani értekezleten akarnak evvel foglalkozni.

Latorcai négy perccel később a következő választ küldte erre: „Tisztelettel visszajelzest kerek majd valahogyan a Foispani Ertekezleten a temaban elhangzottakat illetoen, mert egyikunk sem lesz most!” A 444 megjegyzi, hogy az államtitkár rájöhetett arra, hogy rossz címre ment az üzenet, mert egy órával később vissza akarta hívni az elküldött levelét.

Frissítünk!

Cikkünk megjelenését követően a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ezt a közleményt küldte lapunknak: „Köszönjük a 444 rendkívüli türelmetlenségét, és elnézést kérünk, hogy a 22 órakor megküldött kérdésre reggel 7 órakor válaszolunk. Egyetlen olyan főispáni értekezlet sem volt, ahol jelölt-jelöltről beszéltek volna a jelenlévők, olyan főispáni értekezlet azonban lesz, amelyen a könyvelőket érintő, fontos technikai kérdéseket tárgyalnak majd meg az egységes, vállalkozóbarát joggyakorlat kialakítása érdekében.”

Megvannak a Tisza Párt jelöltjei

Keddre virradóra szinte az összes választókerületben közzétette a Tisza, hogy kikkel vágna neki a jövő évi országgyűlési választásnak. Körzetenként három jelöltet neveztek meg, közülük két körben választják ki a győztest – előbb a Tisza Szigetek tagjai november 23–24-én, majd november 25–27-e között a választókerület összes lakója szavazhat.

