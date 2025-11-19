Rendőrség: a Dojo klubban végrehajtott razziához hasonló intézkedésekre számíthatnak a szórakozóhelyek

További razziákra készül a rendőrség a drogellenes harc jegyében – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére az ORFK kommunikációs osztálya. Hozzátették, „a rendőrség a jövőben is fog a múlt hetihez hasonló, szórakozóhelyen történő ellenőrzéseket, razziákat tartani a Drogmentes Magyarországért program keretében”.

Hangsúlyozták azt is, hogy „mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárásnak vannak bizonyos szakaszai, amelyeknél az eredményes továbblépéshez szükséges, hogy hasonló jellegű akciókat hajtsunk végre”.

Az ORFK azt is írta a kormánypárti lapnak, hogy a razziáknak „sosem az adott szórakozóhely ellehetetlenítése vagy az ott szórakozók vegzálása a célja, hanem a drog elleni hatékony küzdelem”.

Az V. kerületi Dojo klubba nemrég nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, és 211 embert igazoltattak, közülük 49-et mintavételre elő is állítottak. A teszt 16 embernél mutatott ki kábítószerfogyasztást, velük szemben büntetőeljárás indult.

Kedden jelent meg a kormányrendelet, amely szerint a rendőrség akár három hónapra ideiglenesen bezárathatja azokat a szórakozóhelyeket, amelyek területén a kábítószer-kereskedelmet, a kábítószer készítésének elősegítését, tudatmódosító anyaggal visszaélést vagy teljesítményfokozó szerrel visszaélést követtek el.

Nem sokkal a Dojo razzia után ByeAlex énekesnél tartott házkutatást a rendőrség, és kis mennyiségben kokaint találtak.