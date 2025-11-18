Durván verte hat- és nyolcéves gyermekét egy férfi Tatabányán, egy iskolai nevelő vette észre a sérüléseket

Rendszeresen verte és fenyegette a kisgyermekeit egy férfi Tatabányán. Értesüléseink szerint az egyik bántalmazott gyermek hat-, a másik pedig mindössze nyolcéves. Az 57 éves férfi még az iskola előtt is megöléssel fenyegette egyiküket.

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője megkeresésünkre reagálva elmondta, hogy a bűncselekménnyel gyanúsított férfi tagadta a bűnösségét.

Az ügyész tájékoztatása szerint az elkövető és élettársa együtt nevelik a két közös kiskorú gyermeküket. A férfi november 14-e előtt többször is durván bántalmazta a gyerekeket, úgy, hogy azok nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek. A bántalmazás nyomát az iskolai nevelő észlelte az egyik gyereken.

Hozzátette, a férfi az iskola előtt, a nevelők jelenlétében fenyegette meg az egyik gyermekét élet és testi épség elleni cselekménnyel. A férfi magatartása a két gyermek testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését veszélyeztette.

A tatabányai rendőrök kiemelték a gyermekeket a veszélyeztető környezetből és ideiglenesen máshol helyezték el őket. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és bűnismétlés veszélye, valamint a büntetőeljárásban való jelenléte miatt elrendelte a férfi letartóztatását. A végzést az ügyész tudomásul vette, az elkövető és a védő fellebbezést jelentett be.

Értesüléseink szerint a férfi büntetett előéletű, és kiskorú veszélyeztetése miatt is felelnie kellett a korábbi elítélése során.