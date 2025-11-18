Két család tagjai estek egymásnak a Mendénél történt baleset után, büntetőeljárás indult az ügyben

Két család tagjai támadtak egymásra vasárnap délután a 31-es főúton Mende külterületén történt baleset után. Értesüléseink szerint körülbelül hét személy vehetett részt a verekedésben. Azt, hogy állt-e bárki is befolyásoltság alatt a balhézók közül, azt majd a későbbi szakértői vizsgálatok fogják megállapítani.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya az esettel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt közölte, hogy két személyautó ütközött össze november 16-án a kora délután a 31-es főúton, Mende külterületénél.

A balesetet követően a járművezetők hozzátartozói is a helyszínre érkeztek. A két család tagjai egymásra támadtak, őket a helyszínre kiérkező járőr választotta szét.

– közölte a rendőrség.

A Nagykátai Rendőrkapitányság garázdaság elkövetése miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.