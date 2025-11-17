tömegverekedésgyömrővideóbaleset
Tömegverekedés tört ki egy baleset után Gyömrőnél, videóra vették, amit egy rendőr gázspray-vel lépett közbe

2025. 11. 17. 11:33
Tv2/Tények

Két autó ütközött össze Mende és Gyömrő között néhány napja – közölte a TV2 Tények című műsora.

A vétkes terepjáró vezetője Sülysáp felé ment, éppen egy kocsit előzött, amikor egy kanyarban hirtelen felbukkant előtte a szemből érkező autós, így ütköztek össze. Szemtanúk szerint a vétkes sofőr és utasai részegek voltak, de a csatorna úgy tudja kábítószergyanús por is előkerült a kocsiból.

A riport szerint még zajlott a helyszínelés, amikor a terepjárós rokonai megérkeztek és rátámadtak a vétlen sofőrre, az egyik rendőr gázspray-vel fékezte meg a tömegverekedést, mindezt videóra is vették.

Végül két súlyos és egy könnyű sérültet vittek el a baleset helyszínéről.

