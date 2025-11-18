felújításhegyi zsoltmellékvonalmáv
Jóval tovább lesz zárva a legforgalmasabb vasúti mellékvonal, mint amivel számoltak

Adrián Zoltán / 24.hu
2025. 11. 18. 12:59
Idén már nem nyitják meg az ország legforgalmasabb mellékvonalát, a Vác–Balassagyarmat-vonalat – derült ki Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató videójából, aki arról számolt be, hogy alaposan felújítják a szeptemberi, Magyarkúton történt kisiklás miatt lezárt szakaszt. „Mérővonattal néztük végig a pályát, és a mérési eredmények alapján döntöttünk a beavatkozásokról” – mondta Hegyi, hozzátéve, hogy nem toldoznak-foltoznak, hanem Vác és Szokolya között teljesen átépítik a pályát, több mint 3 milliárd forint értékben.

A vezérigazgató konkrét időpontot nem mondott a szakasz megnyitásáról, csak annyit, hogy 2026 elejére fognak végezni a felújítással. Október elején a MÁV még azt írta a 24.hu-nak, hogy „a helyreállítás várhatóan a decemberi menetrendváltásig megtörténik”.

Más vonalak ennél is rosszabbul jártak

A komolyabb felújítással a MÁV azt a hatalmas malőrt akarja elkerülni – erre Hegyi Zsolt is utalt –, ami a Veszprém-Ajka nemzetközi fővonalon történt: egy pár éve teljesen felújított szakaszt vízelvezetési problémák miatt újra kell építeni, ráadásul a tervezett pár hónapos vágányzár már lassan egy éve tart, és még mindig nem tudni, hogy mikor indulhat meg újra a forgalom, noha eredetileg csak két és fél hónapról volt szó.

De a legrosszabbul a második legforgalmasabb mellékvonal járt: a Debrecen–Nagykereki vonalat most októberben zárták le a Debrecen mellett épülő CATL-akkugyár második üteme miatt. Belátható időn belül nem fognak vonatok járni azon a vonalon, mivel még a tervek sincsenek meg az új vonalra.

„Egy normális országban elképzelhetetlen, hogy egy beruházó kedvéért, akit zavarnak a sínek, ennyi ember életét megnehezítik”
Bejártuk a legsikeresebb mellékvonalat, amit most a debreceni akkugyár kedvéért bezárnak.

